به گزارش خبرنگار مهر، سیدموید علویان، با طرح این پرسش که آیا می‌دانستید شروع روز با نوشیدنی مناسب می‌تواند تأثیر قابل توجهی در سم‌زدایی کبد، کاهش التهاب و بهبود متابولیسم چربی‌ها داشته باشد، به معرفی چند نوشیدنی ساده و در دسترس پرداخت.

آب گرم با لیمو تازه

ترکیبی طبیعی و مؤثر برای تحریک تولید صفرا، کمک به هضم چربی‌ها و پاکسازی کبد. لیمو سرشار از ویتامین سی و آنتی‌اکسیدان است. صبح‌ها با معده خالی مصرف شود.

چای سبز

یکی از غنی‌ترین منابع کاتچین‌ها و آنتی‌اکسیدان‌ها که در کاهش چربی کبد، کنترل التهاب و بهبود آنزیم‌های کبدی نقش دارد. روزانه ۲ تا ۳ فنجان توصیه می‌شود.

دمنوش ز ردچوبه و زنجبیل

این دو ماده ضدالتهاب طبیعی، عملکرد آنزیم‌های کبدی را بهبود می‌بخشند و از تجمع چربی در سلول‌های کبدی جلوگیری می‌کنند. برای جذب بهتر کورکومین (زردچوبه)، مقداری فلفل سیاه یا روغن زیتون به آن اضافه کنید.

آب چغندر تازه

منبع عالی از نیترات‌های طبیعی، آنتی‌اکسیدان‌ها و بتائین؛ که به سم‌زدایی، بهبود جریان خون کبد و کاهش استرس اکسیداتیو کمک می‌کند.

علویان در ادامه یک نکته مهم را مورد توجه قرار داد و گفت: از مصرف نوشیدنی‌های شیرین شده با قند نوشابه‌ها و انرژی‌زاها به طور کامل پرهیز کنید؛ این موارد دشمن اصلی کبد شما هستند.