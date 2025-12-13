  1. سلامت
  2. تغذیه
۲۲ آذر ۱۴۰۴، ۹:۰۰

نوشیدنی‌های صبحگاهی مفید برای کبد چرب

یک استاد پیشکسوت گوارش و کبد، در خصوص اینکه کدام نوشیدنی‌های صبحگاهی برای کبد چرب مفید هستند، توضیحاتی داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدموید علویان، با طرح این پرسش که آیا می‌دانستید شروع روز با نوشیدنی مناسب می‌تواند تأثیر قابل توجهی در سم‌زدایی کبد، کاهش التهاب و بهبود متابولیسم چربی‌ها داشته باشد، به معرفی چند نوشیدنی ساده و در دسترس پرداخت.

آب گرم با لیمو تازه

ترکیبی طبیعی و مؤثر برای تحریک تولید صفرا، کمک به هضم چربی‌ها و پاکسازی کبد. لیمو سرشار از ویتامین سی و آنتی‌اکسیدان است. صبح‌ها با معده خالی مصرف شود.

چای سبز

یکی از غنی‌ترین منابع کاتچین‌ها و آنتی‌اکسیدان‌ها که در کاهش چربی کبد، کنترل التهاب و بهبود آنزیم‌های کبدی نقش دارد. روزانه ۲ تا ۳ فنجان توصیه می‌شود.

دمنوش ز ردچوبه و زنجبیل

این دو ماده ضدالتهاب طبیعی، عملکرد آنزیم‌های کبدی را بهبود می‌بخشند و از تجمع چربی در سلول‌های کبدی جلوگیری می‌کنند. برای جذب بهتر کورکومین (زردچوبه)، مقداری فلفل سیاه یا روغن زیتون به آن اضافه کنید.

آب چغندر تازه

منبع عالی از نیترات‌های طبیعی، آنتی‌اکسیدان‌ها و بتائین؛ که به سم‌زدایی، بهبود جریان خون کبد و کاهش استرس اکسیداتیو کمک می‌کند.

علویان در ادامه یک نکته مهم را مورد توجه قرار داد و گفت: از مصرف نوشیدنی‌های شیرین شده با قند نوشابه‌ها و انرژی‌زاها به طور کامل پرهیز کنید؛ این موارد دشمن اصلی کبد شما هستند.

حبیب احسنی پور

    • علی IR ۲۰:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      23 17
      پاسخ
      سلام.ایا‌زنجبیل‌‌ خوردنش‌داخل‌چای‌توصیه‌میشود.
    • ناشناس IR ۲۱:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      30 9
      پاسخ
      لیمووزنجبیل که معده روداغون میکنن صبح بامعدا خالی دیگه بدتربااسیدمعده بعدش چکارمیکنی
    • هنگامه IR ۰۱:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      14 2
      پاسخ
      چای سبز عالیه من هر روز مصرف میکنم
    • قره اغاجی IR ۰۲:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      10 5
      پاسخ
      با توصیه دوستان بنده قبل از خواب لیمو تازه را ابکشی کرده و بعداز عسل اعلا در حد قاشق متوسط مخلوط کرده و یه کم نمک اضافه میکنم ضمن تاًثیر فراوان در خواب راحت و در طول شب به درمان خلط پشت حلق واقعا مفید بوده و نتیجه خوبی دارد
    • IR ۰۲:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۶
      3 0
      پاسخ
      سلام ممنونم از اطلاعات که فرمودید من استفاده کردم عالی بود
    • محمدایوب JP ۰۷:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۶
      0 2
      پاسخ
      بادرود فراوان من کیسه صفرا ندارم مشکل گوارش ومشکل ریه دارم، راهنمایی بفرماییدسنم هم هفتاد
      • سوگل IR ۰۴:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۷
        0 0
        سلام وقتتون بخیر، برای درمان مشکل ریه به متخصص ریه مراجعه کنید و در کنارش از برخور انواع دمنوشهای گیاهی استفاده کنید.زمانی هم که هوا سرد بود سعی کنین خونه بمونین چون سرما مشکل ریه رو بدتر میکنه.

