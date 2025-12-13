به گزارش خبرنگار مهر، با وجود بارشهای روز گذشته و روز پنجشنبه، کیفیت هوای برخی مناطق استان تهران همچنان در وضعیت نامطلوب قرار دارد.
بر اساس آخرین دادههای سنجش آلودگی هوا، هوای ورامین، پیشوا و قرچک در جنوبشرق استان تهران در شرایط ناسالم برای همه گروهها گزارش شده است.
بررسی شاخص کیفیت هوا نشان میدهد که برخلاف انتظار از تأثیر بارندگیها بر کاهش آلایندهها، آلودگی هوا در سه شهرستان ورامین، پیشوا و قرچک همچنان در سطح نگرانکنندهای قرار دارد؛ وضعیتی که میتواند سلامت عمومی ساکنان این مناطق را بهطور جدی تحت تأثیر قرار دهد.
در مقابل، کیفیت هوا در مناطق لواسانات و پردیس در وضعیت پاک گزارش شده و هوای شهر تهران نیز در شرایط قابل قبول قرار دارد.
کارشناسان معتقدند پایداری آلایندهها در جنوبشرق استان تهران، بهویژه در ورامین، پیشوا و قرچک، میتواند ناشی از ترکیب شرایط جغرافیایی، فعالیتهای آلاینده و ضعف تهویه جوی در این مناطق باشد.
با توجه به شدت آلودگی هوا در این سه شهرستان لازم است استانداری تهران و دستگاههای مسئول بهطور ویژه و مستقل برای مدیریت شرایط، تصمیمهای فوری و هدفمند اتخاذ کنند؛ تصمیمهایی که میتواند شامل محدودیتهای موقت، کنترل منابع آلاینده و اقدامات حمایتی برای گروههای آسیبپذیر باشد و این در حالی است، که امروز شنبه و در شرایط ناسالم برای همه گروهها دانش آموزان مدارس ابتدایی، مهدکودک و پیش دبستانی این سه شهرستان نیز به طور عادی در مدارس و فضاهای باز حاضر شدند و خبری از تصمیم خاص این مناطق برای تعطیلی زنگهای ورزش و یا غیرحضوری شدن مدارس نیست.
ادامه این وضعیت، در صورت نبود مداخله مؤثر، میتواند پیامدهای جدی برای سلامت شهروندان بهویژه کودکان، سالمندان و بیماران تنفسی در پی داشته باشد.
