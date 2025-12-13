خبرگزاری مهر، گروه جامعه؛ با وجود رشد جمعیت شهری و افزایش نقش اجتماعی زنان در کلانشهر تهران، کمبود فضاهای ایمن، استاندارد و متناسب با نیازهای بانوان در حوزههای توانمندسازی اجتماعی، فرهنگی و تفریحی همچنان یکی از چالشهای مهم مدیریت شهری به شمار میرود. محدودیت دسترسی به زیرساختهایی که بتواند همزمان سلامت جسمی، نشاط روانی و مشارکت اجتماعی بانوان را تقویت کند، باعث شده بخشی از ظرفیتهای فردی و اجتماعی زنان بهطور کامل شکوفا نشود. در چنین شرایطی، توسعه و افتتاح پروژههایی با رویکرد اختصاصی به توانمندسازی و تفریح بانوان، پاسخی ضروری به این نیاز انباشته و گامی مؤثر در مسیر ارتقای کیفیت زندگی، عدالت فضایی و تقویت سرمایه اجتماعی در پایتخت محسوب میشود.
در این راستا پروژههای توسعه زیرساختهای توانمندسازی و تفریحی بانوان تهرانی صبح امروز با حضور علیرضا زاکانی شهردار تهران، مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران و مریم اردبیلی رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران افتتاح میشود.
