چمران: بانوان ظرفیتی ارزشمند برای تحول جدی در مدیریت شهری هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم افتتاحیه پروژه‌های توسعه و بهسازی زیرساخت‌های کارآفرینی، توانمندسازی و فراغتی بانوان شهر تهران همزمان با یکصد و نود و پنجمین پویش امید و افتخار روز -شنبه ۲۲ آذرماه ۱۴۰۴- با حضور علیرضا زاکانی شهردار تهران، مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران، مریم اردبیلی رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران و مجید باقری معاون برنامه‌ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران برگزار شد.

مهدی چمران در این مراسم با اشاره به ظرفیت گسترده بانوان شاغل در شهرداری تهران گفت: حضور پرشمار زنان پرتلاش، توانمند و متخصص در مجموعه شهرداری تهران، ظرفیتی ارزشمند است که می‌تواند منشأ تحول جدی در مدیریت شهری شود و شهرداری تهران را در میان سازمان‌های اداری کشور به الگویی نمونه و بی‌نظیر تبدیل کند.

وی با بیان اینکه انتظار می‌رود با اتکا به این سرمایه انسانی، تحولی همه‌جانبه در شهرداری تهران رقم بخورد، افزود: با وجود چنین بانوان توانمند و متخصصی، تحقق این هدف کاملاً عملی و دست‌یافتنی است. امیدواریم شهرداری تهران علاوه بر پیشتازی در حوزه‌های عمرانی و خدمات شهری، در عرصه‌های اداری و سازمانی نیز سرآمد باشد.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران ضمن قدردانی از مدیران و دست‌اندرکاران برگزاری این برنامه اظهار کرد: از همه مدیران و مجموعه‌هایی که در تدارک این برنامه نقش داشتند، به‌ویژه مرکز زنان شهرداری تهران، صمیمانه تشکر می‌کنم. ارتقای جایگاه این مرکز در ساختار سازمانی شهرداری، خوشبختانه با ارتقای عملکرد اجرایی آن نیز همراه بوده و امیدواریم خدمات ارزنده‌تری هم به مجموعه شهرداری تهران و هم به زنان شهر تهران ارائه شود.