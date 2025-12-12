به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، مریم اردبیلی معاون شهردار تهران در سخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه تهران با اشاره به میلاد باسعادت حضرت فاطمه زهرا (س) گفت: حضرت فاطمه زهرا (س) نه تنها اسوه و سیده همه زنان عالم بود بلکه الگویی برای بشریت و شاخصی برای انسانها در طول تاریخ به شمار میرود.
وی افزود: همانطور که امام حسن عسکری (ع) در مورد مقام ایشان فرمودهاند: «ما حجتهای خدا بر مخلوقین هستیم و جد ما حضرت فاطمه حجت خدا بر ماست.». امام صادق (ع) نیز شأن ایشان را با لیله القدر مقایسه کردهاند و این نشان از عظمت و ارزش والای حضرت دارد.
مشکلات امروز جامعه از نشناختن شأن واقعی زن ناشی میشود
اردبیلی افزود: هر کس به شناخت حقیقی حضرت صدیقه طاهره دست پیدا کند، حتی اگر تنها ذرهای از دامن نورانی ایشان را دریابد، بسیاری از حقایق برای او آشکار خواهد شد. بسیاری از مشکلات و دردهای جامعه ما ناشی از آن است که هنوز جایگاه زن و عظمت شأن او به درستی درک نشده است. همانطور که خواجه نصیرالدین طوسی در زیارت حضرت زهرا (س) فرمودهاند: «شناخت مجهولات میتواند کلید ادراک بسیاری از حقایق عالم باشد.».
وی با اشاره به اهمیت جایگاه زن در جامعه اسلامی گفت: اگر شأن زن به درستی درک و اجرا شود، بسیاری از تبلیغات دشمنان، آسیبهای اجتماعی و مشکلات جامعه در نطفه حل خواهد شد. امامین انقلاب نیز جایگاه زن را به عنوان یکی از نقاط اوج گفتمان انقلاب اسلامی و رمز پیروزی آن معرفی کردهاند.
وی با اشاره به بیانات امام خمینی (ره) تصریح کرد: امام خمینی (ره) تأکید داشتند که اگر زنان نبودند، انقلاب اسلامی به موفقیت نمیرسید. زنان باید در مقدمات اساسی کشور نقش داشته باشند.
اردبیلی با اشاره به بیانات رهبر انقلاب در دیدار اخیر با بانوان ادامه داد: حضرت آقا تأکید کردند که «زن در خلقت خود توان رسیدن به قله رشد و تعالی دارد و میتواند در ابزار رسیدن به ایمان و عمل صالح، دوشادوش یا حتی پیش از مردان حرکت کند.». ایشان زنان را شاخص و الگوی مردان و زنان مؤمن در طول تاریخ دانستند و بر نقش اثرگذار آنها در خانواده و جامعه تأکید کردند.
وی افزود: قرآن نیز دو زن برجسته و اسوه را معرفی میکند: حضرت مریم (س) و حضرت فاطمه (س). زنان مسلمان امروز باید این الگو را ترجمه و محقق کنند تا شأن واقعی آنان در جامعه به تصویر کشیده شود.
الگوی سوم زن؛ فاصله از نگاه سنتی شرق و رویکرد غربی
اردبیلی با اشاره به گفتمان «الگوی سوم زن» توضیح داد: الگوی سوم زن دو مرز جدی دارد و از نگاههای معیوب و منحرف اول و دوم فاصله میگیرد. نگاه اول، نگاه شرقی سنتی و متحجرانه است که زنانگی و خانواده را میپذیرد اما اثرگذاری اجتماعی را صفر میکند. نگاه دوم، نگاه غربی و جهانی است که زنان را فعال و کنشگر میبیند اما زنانگی، مادری و خانواده را به حداقل میرساند. انقلاب اسلامی با انفجار نور خود نشان داد که زن مسلمان میتواند هم زنانگی و مادری خود را حفظ کند و هم عاملیت و اثرگذاری اجتماعی داشته باشد.
به گفته وی؛ تصریح کرد: یک زن مسلمان در مقام عبودیت و بندگی خدا توان اوج زنانگی و عاملیت را پیدا میکند. مادری او نه تنها نقش خیرخواهانه دارد بلکه در حل مسائل جامعه و فعالیتهای اجتماعی نیز مؤثر است. نمونههای عینی این موضوع، مادران شهدای ما هستند که فرزندان خود را با دست خود به میدانهای نبرد فرستادند. اگر ادراک زن انقلابی محدود به چهار دیواری خانه بود، هیچگاه این نقش را نمیتوانست ایفا کند.
اردبیلی افزود: گفتمان الگوی سوم تنها محدود به یک گروه خاص نیست بلکه دروازه ورود زنان و دختران به جریان تفکر انقلابی، جریان مقاومت و جریان ضد استعماری در دنیاست. نمونههای آن را در غزه، مقاومت ملت ایران در دفاع مقدس و بسیاری عرصههای دیگر مشاهده کردهایم. در این نگاه، زنان دیگر مسئله جامعه نیستند بلکه بزرگترین ظرفیت و پیشران حرکت و تحول برای آینده جامعه اسلامی هستند.
حجاب؛ نشانه کرامت و کنشگری زن در نگاه دینی
وی با اشاره به اهمیت رعایت حریمها و حجاب گفت: وقتی این اوج اثرگذاری برای زنان شناخته شود، رعایت حریمها و حجاب در منظومه نگاه دینی، نشاندهنده شأن، کرامت و کنشگری حداکثری زن است. حتی زنی که در خانه مشغول نقش مادری و خانهداری است اگر ادراک عاملیت داشته باشد، میتواند تغییر ایجاد کند و نقش اجتماعی خود را به خوبی ایفا کند.
اردبیلی در ادامه به اقدامات شهرداری تهران در دوره فعلی شهرداری تهران اشاره کرد و گفت: در چهار سال اخیر تمام تلاش ما بر این بوده است که زیرساختهای ویژه زنان شامل بوستانها، شهربانوها، شهردختها و کوثرها در سطح شهر توسعه یابد. رفتار زنانه و عفیفانه بانوانی که تمایل دارند از این زیرساختها برای فراگیری، آموزش و کنشگری استفاده کنند، ارزشمند است و شهرداری زمینه و بستر مناسب برای این فعالیتها را فراهم کرده است.
وی در پایان گفت: اکنون بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار متر مربع فضای ویژه زنانه در شهر تهران وجود دارد. علاوه بر این، هزاران گروه زنانه محلی در سطح محلات فعال هستند و مشغول حل مسائل خانواده و محله خود هستند که با استقبال گسترده زنان و دختران مواجه شده است. این ظرفیت نشان میدهد که اگر بستر مناسب فراهم شود، زنان و دختران ایرانی میتوانند به بهترین شکل از این فرصت بینظیر استفاده کنند و جامعه را به سمت رشد و تعالی سوق دهند. در غیر این صورت، دشمنان ممکن است از این ظرفیت سوءاستفاده کنند.
نظر شما