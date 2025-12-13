به گزارش خبرگزاری مهر، هادی طحان‌نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان از انتخاب اعضای هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات‌های میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی توسط اعضای شورای نگهبان خبر داد.

بر اساس اعلام این خبر آیت‌الله سیدمحمدرضا مدرسی‌یزدی، آیت‌الله عباس کعبی‌نسب، دکتر سیامک ره‌پیک، دکتر عباسعلی کدخدایی و دکتر محمدحسن صادقی مقدم به عنوان اعضای این هیئت معرفی شدند.

بر اساس قوانین انتخاباتی، اعضای هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات باید ۵ نفر باشند که از سوی شورای نگهبان انتخاب و به وزارت کشور معرفی می‌شوند.

یادآور می‌شود که شورای نگهبان طبق اصل ۹۹ قانون اساسی نظارت بر انتخابات‌های مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی را برعهده دارد.

برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس در ۵ حوزه

سخنگوی شورای نگهبان همچنین اعلام کرد: انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی در ۵ حوزه انتخابیه و انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری در سه حوزه انتخابیه برگزار خواهد شد.

به گفته وی، پنج حوزه انتخابیه که انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی در آنها برگزار خواهد شد عبارتند از «تبریز، آذرشهر و اسکو»، «بندرانزلی»، «نقده و اشنویه»، «بستان‌آباد» و «بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی‌آباد و خمیر» که نمایندگان آنها به دلیل پذیرش مسئولیت‌هایی در دولت، از مجلس خارج شدند.

وی همچنین بیان داشت: با توجه به شهادت آیت‌الله رئیسی و آیت‌الله آل‌هاشم و درگذشت آیت‌الله نعیم‌آبادی، انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری نیز در حوزه‌های انتخابیه خراسان جنوبی، آذربایجان شرقی و تهران برگزار خواهد شد.

بر اساس اعلام وزارت کشور انتخابات‌های میان دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی همراه با انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز جمعه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.