به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالرضا پورذهبی پیش از ظهر شنبه در همایش آموزشی اعضای هیئت نظارت بر هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهرستان‌ها و بخش‌های تابعه استان که در سالن همایش اردوگاه شهید سلیمان خاطر برگزار شد، با اشاره به مسئولیت سنگین ناظران انتخاباتی، اظهار کرد: نظارت بر انتخابات، مأموریتی خطیر و امانتی الهی است که باید با عدالت، دقت و تقوای کامل انجام شود.

وی با استناد به آیه «کونوا قوامین بالقسط شهدا لله ولو علی انفسکم» افزود: عدالت یک اصل اساسی و مطالبه جدی مردم، به‌ویژه در کردستان است و ناظران باید حتی در قضاوت نسبت به خود، معیار قسط و انصاف را رعایت کنند.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان با بیان اینکه انسان کمتر به محاسبه نفس می‌پردازد، تصریح کرد: در روایات اسلامی تأکید شده کسی که هر روز و شب به حسابرسی نفس خود نپردازد، از ما نیست و این اصل باید در رفتار و تصمیم‌گیری‌های انتخاباتی مورد توجه باشد.

پورذهبی سه مؤلفه «انصاف، رازداری و امانت‌داری» را از مهم‌ترین الزامات نظارت بر انتخابات دانست و گفت: انصاف یعنی آنچه برای خود می‌پسندیم برای دیگران نیز بپسندیم. همچنین اطلاعات و مطالبی که در فرآیند بررسی‌ها به‌دست می‌آید، امانت است و نباید بدون ضابطه در محافل مختلف بازگو شود.

وی با انتقاد از بازنشر اخبار قدیمی و ایجاد ناامیدی در جامعه افزود: جامعه امروز با مشکلات معیشتی و فشارهای مختلف روبه‌روست و انتشار اخبار نادرست یا زمان‌گذشته، خلاف امانت‌داری و موجب تضعیف امید و انسجام اجتماعی می‌شود.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرمایش امام خمینی (ره) مبنی بر اینکه «میزان رأی مردم است»، تأکید کرد: وسعت‌نظر در بررسی صلاحیت‌ها و تلاش برای افزایش مشارکت مردمی، دو اصل مهم در انتخابات شوراهاست، چراکه شوراها برآمده از متن مردم هستند و نقش مهمی در مدیریت بحران‌ها و مسائل محلی دارند.

پورذهبی در پایان با آرزوی برگزاری انتخاباتی پرشور و با حضور گسترده مردم، اظهار کرد: امید است منتخبانی شایسته، صالح و کارآمد از دل این انتخابات بیرون بیایند و ما نیز در حد توان برای تحقق انتخاباتی سالم و پرمشارکت همراهی خواهیم کرد.