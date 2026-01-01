به گزارش خبرگزاری مهر، هادی طحاننظیف، عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد: ضمن تسلیت ارتحال آیتالله شفیعی، نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری با توجه به رحلت ایشان، شورای نگهبان با برگزاری انتخابات میاندورهای مجلس خبرگان رهبری در استان خوزستان موافقت کرد.
وی افزود: بر این اساس، انتخابات میاندورهای مجلس خبرگان رهبری علاوه بر استانهای آذربایجانشرقی، خراسانجنوبی و تهران در استان خوزستان نیز برگزار خواهد شد.
سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخاباتهای میاندورهای مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: در جلسه اخیر هیئت مرکزی، اعضای هیئت نظارت بر انتخابات میاندورهای مجلس خبرگان رهبری استان خوزستان انتخاب شدند.
گفتنی است انتخابات میاندورهای مجلس خبرگان رهبری در چهار استان و انتخابات میاندورهای مجلس شورای اسلامی در پنج حوزه انتخابیه، همزمان با برگزاری هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، در روز جمعه ۱۱ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.
