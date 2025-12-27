به گزارش خبرنگار مهر و بر اساس اعلام روابط عمومی دفتر نظارت بر انتخابات استان تهران، آقایان فرهاد رهبر، حجت‌الاسلام سید عبدالوهاب میراشرفی، حجت‌الاسلام علی عبداللهی خلیلی، سید فضل‌الله موسوی و محمد نصر اصفهانی به عنوان اعضای هیئت نظارت بر انتخابات میان‌دوره‌ای خبرگان استان تهران انتخاب شده‌اند.

این انتصاب‌ها در حالی انجام می‌شود که انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری قرار است همزمان با انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، در روز جمعه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار شود.

انتخابات میان‌دوره‌ای خبرگان برای پر کردن کرسی‌های خالی در برخی حوزه‌ها، از جمله تهران، برگزار خواهد شد.

هیئت‌های نظارت استانی نقش کلیدی در نظارت بر فرآیند ثبت‌نام، بررسی صلاحیت‌ها و برگزاری انتخابات ایفا می‌کنند.

جزئیات بیشتری درباره حوزه‌های انتخابیه تهران و برنامه‌های دقیق انتخابات هنوز اعلام نشده، اما مقامات تأکید دارند که فرآیندها بر اساس قانون و با هدف حفظ شفافیت پیش خواهد رفت.

این انتخابات نخستین آزمون همزمان دو رویداد مهم انتخاباتی در سال آینده خواهد بود.