به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، وین دیزل می‌گوید در فیلم بعدی «سریع و خشمگین» یک نقش برای کریستیانو رونالدو در نظر گرفته است.

این بازیگر با ستاره مشهور فوتبال در اینستاگرام عکسی مشترک منتشر کرد تا اشاره‌ای به احتمال حضور این ورزشکار در این مجموعه کرده باشد.

وین دیزل بازیگر و تهیه کننده مجموعه محبوب «سریع و خشمگین» با انتشار پستی در اینستاگرام به حضور این بازیکن حرفه‌ای فوتبال در فیلم پایانی این مجموعه اشاره کرد. این ۲ با هم عکسی گرفتند و هر ۲ با هم دست دادند و این بازیگر گفت نقشی برای رونالدو در این مجموعه نوشته است.

دیزل در توضیح این پست نوشت: «همه می‌پرسیدند، آیا او در میان اسطوره‌های «سریع» حضور خواهد داشت … باید به شما بگویم که این واقعی است. ما برای او نقشی نوشتیم ...»

هرچند هنوز به صورت رسمی تأیید نشده که این ستاره فوتبال در یازدهمین فیلم «سریع» ظاهر خواهد شد، اما دیزل چندی پیش گفته بود که شخصیت پل واکر، یعنی برایان اوکانر ممکن است در فیلم آخر بازگردد.

او تابستان امسال گفته بود فیلم آخر آوریل ۲۰۲۷ اکران خواهد شد و او با استودیو یونیورسال «تحت سه شرط» به توافق رسیده که شامل بازگشتن مجموعه به لس‌آنجلس، تمرکز بر فرهنگ ماشین‌سواری و مسابقات خیابانی و بازگشت شخصیت‌ واکر خواهد بود.

پل واکر ۳۰ نوامبر ۲۰۱۳ در یک تصادف رانندگی درگذشت. در آن زمان، او در حال فیلمبرداری فیلم «سریع و خشمگین ۷» بود و فیلمبرداری تمام صحنه‌های مربوط به او هنوز تمام نشده بود. با این حال، برادران واکر با کمک جلوه‌های کامپیوتری در ۳۵۰ نما به جای برادر فقید خود ظاهر شدند، تا فیلم به نتیجه برسد.