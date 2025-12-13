سرمربی پرسولیس: لیگ ایران فیزیکی است؛لیست خروج زمستانی نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، اوسمار ویه را در نشست خبری قبل از بازی پرسپولیس و آلومینیوم اراک در هفته چهاردهم لیگ برتر گفت: یک بازی مهم دیگر داریم که در نیم فصل اول برگزار می‌شود. تمام تیم‌ها در انتهای نیم فصل اول سعی می‌کنند بیشترین امتیازهایی که ممکن است را کسب کنند و وارد دور برگشت شوند.

سرمربی پرسپولیس در خصوص تقابل با شاگردان مجتبی حسینی افزود: سابقه بازی‌ها نشان می‌دهد همیشه بازی‌های سختی بوده است. تیم آلومینیوم شبیه به پیکان است. آنها با ۵ دفاع بازی می‌کنند و مربی آنها شناخت خوبی از تیم خودش و پرسپولیس دارد. بازی آنها را با سپاهان دیدیم که تغییر فاز دادند و خطوط ۴ نفره تشکیل دادند. مهم این است آماده باشیم تا هرگونه تغییری که حریف داد را بتوانیم به خوبی پاسخ دهیم.

او بار دیگر مورد پرسش درباره لیست خروج زمستانی پرسپولیس روبرو شد و گفت: فعلا لیست خروجی نداریم و همه بازیکنان در نقل و انتقالات صاحب پیشنهاد می‌شوند و بعد تصمیمی که برای هر دو طرف خوب باشد می‌گیریم. درباره فخریان، باز هم می گویم لیست خروج نداریم و بستگی به پیشنهادات در نیم فصل دارد. باید دید چه چیزی به نفع تیم است و دو جای خالی داریم که می‌توانیم بازیکن بگیریم تا وضعیت تیم بهتر شود.

سرمربی پرسپولیس درباره آخرین وضعیت بازیکنان مصدوم تیمش تصریح کرد: برخی از بازیکنانمان سرماخوردگی و برخی مصدومیت کوچک داشتند و نمی‌توانم در موردشان حرف بزنم.

ویه‌را در خصوص احتمال بازگشت سیدجلال حسینی بار دیگر مورد پرسش قرار گرفت. او درباره این موضوع گفت: دفعه قبلی هم که در پرسپولیس سرمربی شدم سید جلال به من کمک کرد. اعتماد زیادی به او دارم اما این چیزهایی نیست که همین طوری اتفاق بیفتد / باید با او صحبت کنم و بعد با باشگاه که ببینیم می‌شود این اتفاق بیفتد یا نه.

او درباره احساس از بازی نسبتا عصبانی سرژ اوریه در لیگ فوتبال ایران گفت: لیگ ایران فیزیکی است و بازیکن خارجی که نتواند خودش را وفق دهد نمی‌تواند اینجا بازی کند.

سرمربی پرسپولیس درباره هدف تیمش تاکید کرد: پرسپولیس همیشه برای قهرمانی می جنگد. ما در بازی‌های باقیمانده تا نیم فصل را بگیریم و اختلاف امتیاز با صدر را کمتر کنیم. تمام سعی ما این است که به قهرمانی برسیم.