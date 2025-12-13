مجتبی حسینی: نباید مقابل پرسپولیس اشتباه فردی داشت

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی حسینی در نشست خبری قبل از بازی پرسپولیس و آلومینیوم اراک در هفته چهاردهم لیگ برتر گفت: طبیعتاً بازی خیلی مهمی است و اینکه فرصت کمی برای ریکاوری نسبت به بازی قبلی با سپاهان داشتیم داشتیم. ۳ روز قبل با سپاهان بازی کردیم و تنها سعی کردیم ریکاوری خوبی داشته باشیم چون نمیتوانستیم کار دیگری بکنیم. خیلی مهم است مقابل تیمهای باکیفیتی مثل پرسپولیس که از تواناییهای فردی خود و اشتباهات بازیکنان حریف به خوبی استفاده میکنند مرتکب اشتباه نشویم. نگران فشردگی بازی ها هستیم.
سرمربی آلومینیوم اراک در خصوص شرایط لیست جوان بازیکنانش در فصل جاری تاکید کرد: باشگاههایی که من در آنها کار کردم از لحاظ توان مالی خیلی قوی نبودند. اعتقاد دارم استفاده از بازیکنان مستعد ریسک نیست اما فشار زیادی روی مربی می آورد تا بازدهی خوبی پیدا کنند. به هرحال باید اشتباهاتشان را تحمل کنیم. در ورزش حرفهای باید از نفرات مستعد استفاده کرده و آنها را به چشم خریدار ببینم. هرچند آدم خیلی اذیت میشود اما باشگاه سود می کند.
وی درباره نتایج قابل قبول آلومینیوم مقابل تیم های بزرگ و انتظار بالا از ین تیم برای نتیجه گیری در دیدار فردا با پرسپولیس گفت: همیشه بیشترین انرژی را می گذاریم و با بالاترین توان در زمین حاضر شویم اما هوادران هوشیار باشند. اگر بتوانیم نتیجه بگیریم بسیار خوب است و امیدوارم هواداران راضی باشند اما قول میدهیم از توان و داشتههای خود بهترین بردهبرداری را کنیم.
سرمربی آلومینیوم درباره احتمال تکرار تغییر سیستم در بازی با پرسپولیس، عنوان کرد: هر بازی شرایط خاصی دارد. بازیکن ما مقابل سپاهان آسیب دید و مجبور شدیم در جریان مسابقه، سیستم را عوض کنیم. تیم ما قابلیت بازی با ۲ تا ۳ دفاع وسط را دارد و خوب آموزش دیدهاند. میتوانند هر سیستمی را اجرا کنند.
حسینی درخصوص برگزاری بازی در ساعت ۱۶ و کیفیت پایین زمین شهرقدس، تاکید کرد: این از دست من خارج است. شهر قدس زمین خوبی بود اما به حدی فشار آورده اند که کیفیت خودش را از دست داده است. چیزی که میبینم زمین کیفیت خوبی ندارد و در روند بازی مشکل ایجاد خواهد کرد.
وی درمورد قرعهکشی جام جهانی ۲۰۲۶، عنوان کرد: معتقدم دور اول جام جهانی قرعه راحتی وجود ندارد. اگر تاریخچه برگزاری بازیها را ببینیم میبینید اتفاقات عجیب و غریبی در این مرحله میافتد. به نطر من صحبت کردن درباره قرعه کار اشتباهی است و فقط باید به فکر تیم خود باشیم و شرایط تیم ملی را درنظر بگیریم.
حسینی درباره دلیل افت عملکرد محمدامین کاظمیان بازیکن فصل گذشته آلومینیوم در پرسپولیس، تاکید کرد: شرایط بازی در تیمهای بزرگ فرق دارد زیرا رقبب و فشار در تیمش زیاد است. نمیدانم در پرسپولیس چه اتفاقی برایش رخ می دهد. شرایط بازی در استقلال، سپاهان و پرسپولیس با تیمهای پایین تر متفاوت است و هرکس به این تیمها میرود باید فشار را تحمل کند تا شرایطش بهتر شود.
نظر شما