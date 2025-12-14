تلاش مدعیان لیگ برتر قبل از جنگ حذفی/دوئل غیرمستقیم پرسپولیس و تراکتور

به گزارش خبرنگار مهر، هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال کشور امروز با برگزاری دو دیدار آغاز میشود که هر یک از آنها تأثیر بسزایی در رقابت بالانشینان جدول لیگ بیست و پنجم خواهد داشت. تراکتور و پرسپولیس قبل از تقابل با همدیگر در یک شانزدهم جام حذفی به ترتیب مقابل پیکان تهران و آلومینیوم اراک در لیگ برتر قرار میگیرند.
تلاش تراکتور برای خروج از بحران
دراگان اسکوچیچ در نشست خبری قبل از بازی با پیکان از بالا رفتن طبیعی انتظارات هواداران به دلیل قهرمانی تیمش در فصل گذشته گفت اما به کارشناسانی که او را مورد انتقادهای تند و تیز بابت نتایج هفتههای اخیر تراکتور قرار دادند حسابی تاخت و گفت: «سلام مرا به کارشناسان برسانید؛ زندگی راحتی دارند، بدون مسئولیت فقط نقد میکنند و نظر میدهند. من هم از این موضوع لذت میبرم. درباره نظرات کارشناسان در آینده صحبت خواهیم کرد. آیا کارشناسان درباره لیگ قهرمانان آسیا نظری نداشتند؟ ذات فوتبال همین است. ما هم انسان هستیم. در مقطع مناسبی قرار نداریم، اما شخصیت تیم ما قوی است».
با این حال بر هیچکس پوشیده نیست تراکتور به هیچ وجه شبیه به فصل گذشته خود نیست و آنها در ۵ بازی گذشته تنها ۶ امتیاز کسب کردهاند تا نشان دهد سرخها دوران افت محسوسی را پشت سر میگذارند.
حالا آنها مقابل پیکانی قرار میگیرند که پس از هفتهها ناکامی توانسته بود درخشان عمل کند اما در آخرین دیدار خود در لیگ برتر مقابل پرسپولیس شکست یک بر صفر را متحمل شد تا آنها هم چیزی جز پیروزی در مسابقه با تراکتور در تبریز نخواهند.
پرسپولیس دنبال صدر
اوسمار ویه را به صراحت از اهداف کوتاه مدت خود در پرسپولیس پرده برداشت. سرمربی برزیلی چیزی جز گرفتن حداکثر امتیازات همچون هفتههای گذشته دنبال نمیکند. پرسپولیس شاید زیبا بازی نکند اما این ایرادی نیست که تنها به سرخهای پایتخت وارد شود بلکه فوتبال ایران دچار مشکل بازی جذاب برای هوادار شده است تا ویه را هم با گذر از چنین واژههایی دنبال گرفتن امتیاز برای رسیدن به صدر جدول باشد.
پرسپولیس مقابل آلومینیوم بحران زدهای بازی میکند که آنها هم هفته گذشته بازی با سپاهان را واگذار کردند اما همیشه حریف سرسختی برای پرسپولیس در دیدارهای رودررو بودهاند. حال باید دید ویهرا که چند بازیکن اصلی تیمش همچون مارکو باکیچ و محمد عمری را در ترکیب خود ندارد میتواند آلومینیوم را شکست دهد یا این تیم با شوک ناخواسته قبل از بازی حساس با تراکتور در جام حذفی روبرو میشود.
برنامه بازیهای امروز لیگ برتر به شرح زیر است:
* تراکتور - پیکان تهران؛ ساعت ۱۵:۳۰
* پرسپولیس - آلومینیوم اراک؛ ساعت ۱۶:۱۵
