تحرکات جدید نظامیان رژیم صهیونیستی در حومه قنیطره سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، منابع سوری از تحرکات جدید رژیم صهیونیستی در جنوب سوریه خبر دادند.

منابع سوری اعلام کردند که نظامیان اسرائیلی با ۱۰ خودرو نظامی امروز وارد منطقه صید الحانوت در حومه جنوبی قنیطره در جنوب سوریه شده و اقدام به برپایی پست ایست بازرسی کردند. آنها همچنین منازل را نیز بازرسی کردند.

این منابع به مخالفت ساکنان با توزیع کمک های اسرائیلی پس از ورود آنها به این منطقه اشاره کردند.

همچنین منابع سوری از ورود نظامیان اشغالگر به روستای عین زیوان در حومه جنوبی قنیطره و ایجاد پست بازرسی در آن خبر دادند.

گفتنی است که رژیم صهیونیستی از زمان سقوط نظام سابق سوریه، دست به حملات گسترده به سوریه زده است و چندی قبل نیز به بهانه حمایت از دروزی ها، مناطقی از دمشق را بمباران کرد.

از زمان سقوط نظام بشار اسد، ارتش این رژیم با عبور از خط حائل بین منطقه اشغالی جولان با سوریه، به ادامه اشغال مناطق نزدیک به جولان در استان‌های درعا و قنیطره پرداخته است.