بازداشت ۳ سوری به دست نظامیان اسرائیلی در جنوب سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، نظامیان رژیم صهیونیستی به تحرکات تجاوزکارانه خود در جنوب سوریه ادامه می دهند.

منابع سوری اعلام کردند که نظامیان اسرائیلی سه سوری را در روستای الحمیدیه هنگام جمع آوری هیزم در منطقه دوار العلم در حومه قنیطره بازداشت کردند.

ساعاتی قبل نیز خبرنگار الاخباریه سوریه گزارش داد که ارتش اشغالگر با ایجاد پست ایست بازرسی در جاده جباتا الخشب به عین البیضه در حومه شمالی قنیطره اقدام به بازرسی رهگذران کرد.

گفتنی است که رژیم صهیونیستی از زمان سقوط نظام سابق سوریه، دست به حملات گسترده به سوریه زده است و چندی قبل نیز به بهانه حمایت از دروزی ها، مناطقی از دمشق را بمباران کرد.

از زمان سقوط نظام بشار اسد، ارتش این رژیم با عبور از خط حائل بین منطقه اشغالی جولان با سوریه، به ادامه اشغال مناطق نزدیک به جولان در استان‌های درعا و قنیطره پرداخته است.