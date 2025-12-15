تحرکات جدید نظامیان رژیم صهیونیستی در حومه قنیطره سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاخباریه، منابع سوری از تحرکات جدید رژیم صهیونیستی در جنوب سوریه خبر دادند.

خبرنگار الاخباریه سوریه گزارش داد که ارتش اشغالگر با ایجاد پست ایست بازرسی در جاده جباتا الخشب به عین البیضه در حومه شمالی قنیطره اقدام به بازرسی رهگذران کرد.

همچنین خبرنگار این رسانه سوری اعلام کرد که کمیته حقیقت یاب سازمان ملل وارد شهر کویا در حوض الیرموک در غرب درعا در جنوب سوریه شده است. ماموریت این کمیته ثبت موارد نقض از سوی اشغالگران در این استان و گوش دادن به خواسته های ساکنان این منطقه است.

گفتنی است که رژیم صهیونیستی از زمان سقوط نظام سابق سوریه، دست به حملات گسترده به سوریه زده است و چندی قبل نیز به بهانه حمایت از دروزی ها، مناطقی از دمشق را بمباران کرد.

از زمان سقوط نظام بشار اسد، ارتش این رژیم با عبور از خط حائل بین منطقه اشغالی جولان با سوریه، به ادامه اشغال مناطق نزدیک به جولان در استان‌های درعا و قنیطره پرداخته است.