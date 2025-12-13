  1. استانها
  2. قم
۲۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۱۲

سردار کبیری پور: حفظ هویت اسلامی ایرانی مهم‌ترین جبهه نبرد امروز است

قم- جانشین فرمانده سپاه استان قم با تأکید بر اینکه کانون اصلی حملات دشمن در شرایط کنونی، تضعیف هویت اسلامی ـ ایرانی است، گفت: حفظ هویت اسلامی ایرانی مهم‌ترین جبهه نبرد امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مهدی کبیری‌پور ظهر شنبه در اختتامیه رویداد سه‌روزه «قم؛ قطب تمدنی جهان اسلام» که در دانشگاه قم برگزار شد، ضمن تقدیر و تشکر از دست‌اندرکاران، اساتید، پژوهشگران و برگزارکنندگان این همایش علمی، بر ضرورت توجه جدی به مقوله هویت در شرایط کنونی کشور تأکید کرد.

جانشین فرمانده سپاه استان قم با اشاره به تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی و شرایط پیچیده جنگ نرم، اظهار کرد: امروز مهم‌ترین جبهه نبرد، جبهه نظامی و سخت نیست، بلکه میدان اصلی، عرصه ذهن‌ها، باورها و هویت ملت‌هاست. دشمنان جمهوری اسلامی ایران نیز با درک این واقعیت، تمام تمرکز خود را بر تضعیف هویت ملی، اسلامی و مذهبی ما قرار داده‌اند.

جانشین فرمانده سپاه امام علی بن ابیطالب (ع) با استناد به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری مدظله‌العالی، افزود: رهبر معظم انقلاب بارها تأکید کرده‌اند که کانون همه حملات دشمن، از بین بردن هویت ماست؛ هویتی که ریشه در اسلام، ایران، فرهنگ دینی و باورهای عمیق مردم دارد. بنابراین هر اقدامی که در راستای ترمیم، حفظ و تقویت این هویت انجام شود، اقدامی راهبردی و در حکم جهاد است.

کبیری‌پور با اشاره به اهمیت رویدادهایی نظیر «قم؛ قطب تمدنی جهان اسلام» تصریح کرد: چنین برنامه‌هایی، اگر به‌درستی طراحی و هدایت شوند، می‌توانند نقش مؤثری در تقویت هویت تمدنی، دینی و انقلابی جامعه ایفا کنند و از این جهت، ارزش و اهمیت آن‌ها فراتر از یک رویداد صرفاً علمی یا فرهنگی است.

وی در ادامه با تشریح ابعاد جنگ ترکیبی و شناختی، خاطرنشان کرد: جنگ امروز، جنگی چندلایه و چندبعدی است که از ترکیب ابزارهای رسانه‌ای، روانی، علمی، اقتصادی و فناوری‌های نوین شکل گرفته است. در چنین شرایطی، فعالیت‌های انفرادی و محدود به یک رشته یا تخصص خاص، پاسخگوی حجم و پیچیدگی تهدیدها نیست.

جانشین فرمانده سپاه امام علی بن ابیطالب (ع) با تأکید بر ناکارآمدی رویکردهای تک‌بعدی در مواجهه با جنگ شناختی، افزود: دشمن با استفاده از دانش روانشناسی، علوم اعصاب، رسانه، اقتصاد و حتی پزشکی، ذهن و ادراک جامعه را هدف قرار می‌دهد. بنابراین مقابله با این هجمه سنگین و بی‌رحمانه نیز نیازمند نگاه جامع، علمی و میان‌رشته‌ای است.

وی بر ضرورت شکل‌گیری کار تیمی و هم‌افزایی میان نخبگان تأکید کرد و گفت: برای پاسخ دادن به این جنگ، برای بدل‌زدن به عملیات دشمن و برای ایجاد مصونیت پایدار در افکار عمومی، باید تخصص‌های متنوع از حوزه‌های علمی مختلف کنار یکدیگر قرار گیرند و یک تیم منسجم، هدفمند و هوشمند را شکل دهند.

کبیری‌پور مسیر آینده رویدادهای علمی و تمدنی را ترسیم کرد و اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های رویدادهای آتی، تمرکز بر تیم‌سازی حول محور جنگ شناختی است. این تیم‌ها باید ترکیبی از متخصصان حوزه‌های پزشکی، روانشناسی، عصب‌شناسی، مغزشناسی، علوم رسانه، اقتصاد، حکمرانی و سایر رشته‌های مرتبط باشند تا بتوانند در برابر تهدیدهای پیچیده و چندلایه امروز، پاسخ‌هایی دقیق، علمی و اثربخش ارائه دهند.

وی در پایان تأکید کرد: اگر بتوانیم این ظرفیت‌ها را به‌درستی شناسایی، سازماندهی و به‌کار بگیریم، نه‌تنها از هویت اسلامی ایرانی خود صیانت کرده‌ایم، بلکه می‌توانیم در عرصه جنگ شناختی، به ابتکار عمل و حتی برتری دست یابیم.

