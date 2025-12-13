به گزارش خبرنگار مهر، سردار مهدی کبیریپور ظهر شنبه در اختتامیه رویداد سهروزه «قم؛ قطب تمدنی جهان اسلام» که در دانشگاه قم برگزار شد، ضمن تقدیر و تشکر از دستاندرکاران، اساتید، پژوهشگران و برگزارکنندگان این همایش علمی، بر ضرورت توجه جدی به مقوله هویت در شرایط کنونی کشور تأکید کرد.
جانشین فرمانده سپاه استان قم با اشاره به تحولات منطقهای و بینالمللی و شرایط پیچیده جنگ نرم، اظهار کرد: امروز مهمترین جبهه نبرد، جبهه نظامی و سخت نیست، بلکه میدان اصلی، عرصه ذهنها، باورها و هویت ملتهاست. دشمنان جمهوری اسلامی ایران نیز با درک این واقعیت، تمام تمرکز خود را بر تضعیف هویت ملی، اسلامی و مذهبی ما قرار دادهاند.
جانشین فرمانده سپاه امام علی بن ابیطالب (ع) با استناد به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری مدظلهالعالی، افزود: رهبر معظم انقلاب بارها تأکید کردهاند که کانون همه حملات دشمن، از بین بردن هویت ماست؛ هویتی که ریشه در اسلام، ایران، فرهنگ دینی و باورهای عمیق مردم دارد. بنابراین هر اقدامی که در راستای ترمیم، حفظ و تقویت این هویت انجام شود، اقدامی راهبردی و در حکم جهاد است.
کبیریپور با اشاره به اهمیت رویدادهایی نظیر «قم؛ قطب تمدنی جهان اسلام» تصریح کرد: چنین برنامههایی، اگر بهدرستی طراحی و هدایت شوند، میتوانند نقش مؤثری در تقویت هویت تمدنی، دینی و انقلابی جامعه ایفا کنند و از این جهت، ارزش و اهمیت آنها فراتر از یک رویداد صرفاً علمی یا فرهنگی است.
وی در ادامه با تشریح ابعاد جنگ ترکیبی و شناختی، خاطرنشان کرد: جنگ امروز، جنگی چندلایه و چندبعدی است که از ترکیب ابزارهای رسانهای، روانی، علمی، اقتصادی و فناوریهای نوین شکل گرفته است. در چنین شرایطی، فعالیتهای انفرادی و محدود به یک رشته یا تخصص خاص، پاسخگوی حجم و پیچیدگی تهدیدها نیست.
جانشین فرمانده سپاه امام علی بن ابیطالب (ع) با تأکید بر ناکارآمدی رویکردهای تکبعدی در مواجهه با جنگ شناختی، افزود: دشمن با استفاده از دانش روانشناسی، علوم اعصاب، رسانه، اقتصاد و حتی پزشکی، ذهن و ادراک جامعه را هدف قرار میدهد. بنابراین مقابله با این هجمه سنگین و بیرحمانه نیز نیازمند نگاه جامع، علمی و میانرشتهای است.
وی بر ضرورت شکلگیری کار تیمی و همافزایی میان نخبگان تأکید کرد و گفت: برای پاسخ دادن به این جنگ، برای بدلزدن به عملیات دشمن و برای ایجاد مصونیت پایدار در افکار عمومی، باید تخصصهای متنوع از حوزههای علمی مختلف کنار یکدیگر قرار گیرند و یک تیم منسجم، هدفمند و هوشمند را شکل دهند.
کبیریپور مسیر آینده رویدادهای علمی و تمدنی را ترسیم کرد و اظهار داشت: یکی از مهمترین مأموریتهای رویدادهای آتی، تمرکز بر تیمسازی حول محور جنگ شناختی است. این تیمها باید ترکیبی از متخصصان حوزههای پزشکی، روانشناسی، عصبشناسی، مغزشناسی، علوم رسانه، اقتصاد، حکمرانی و سایر رشتههای مرتبط باشند تا بتوانند در برابر تهدیدهای پیچیده و چندلایه امروز، پاسخهایی دقیق، علمی و اثربخش ارائه دهند.
وی در پایان تأکید کرد: اگر بتوانیم این ظرفیتها را بهدرستی شناسایی، سازماندهی و بهکار بگیریم، نهتنها از هویت اسلامی ایرانی خود صیانت کردهایم، بلکه میتوانیم در عرصه جنگ شناختی، به ابتکار عمل و حتی برتری دست یابیم.
