  1. جامعه
  2. حوادث و بلایا
۲۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۳۸

۹ کشته و ۲۹ زخمی در سقوط اتوبوس به دره در جنوب هند

۹ کشته و ۲۹ زخمی در سقوط اتوبوس به دره در جنوب هند

پس از لغزیدن اتوبوس از جاده و سقوط به دره در ایالت آندرا پرادش در جنوب هند، حداقل ۹ نفر کشته و ۲۹ نفر دیگر زخمی شدند که حال برخی از آنها وخیم است.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از ایندیا تودی، این حادثه در نزدیکی روستای تولاسیپاکالو در منطقه آلوری سیتاراما راجو، حدود ۲۶۷ کیلومتری شمال شرقی آماراواتی، مرکز آندرا پرادش، رخ داد.

به گفته پلیس، اتوبوس حامل ۳۵ مسافر، دو راننده و یک نظافتچی بود.

بلافاصله پس از حادثه، تیم‌هایی از ایستگاه‌های پلیس ماردومیلی و چینتور به محل حادثه رسیدند و عملیات نجات را به همراه روستاییان محلی آغاز کردند.

قربانیان به عنوان گردشگران محلی که از دره آراکو سفر می‌کردند شناسایی شده‌اند و قرار بود به معبد بهادرچالام بروند.

پلیس پرونده‌ای را ثبت کرده و دستور تحقیق در مورد این حادثه را داده است.

تحقیقات اولیه انجام شده توسط پلیس نشان داد که این حادثه زمانی رخ داده است که اتوبوس هنگام عبور از یک پیچ تند در گات‌های جنگلی از جاده منحرف شده و باعث سقوط آن به یک شیب تند شده است.

یک مقام پلیس گفت که احتمالاً راننده اتوبوس به دلیل مه شدید پیچ جاده را ندیده و در دره سقوط کرده است.

کد خبر 6687635

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها