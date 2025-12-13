جعفری آذر:هیچ تصمیمی برای کاهش اعتبارات فرهنگی در مجلس گرفته نشده است

علی جعفری‌آذر، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در واکنش به شایعات مطرح‌شده پیرامون کاهش اعتبارات فرهنگی، اظهار کرد: در مجلس شورای اسلامی چنین فضایی وجود ندارد و تاکنون هیچ بحث یا تصمیمی مبنی بر کاهش اعتبارات فرهنگی مطرح نشده است.

وی با اشاره به شرایط فعلی کشور افزود: هنوز هیچ‌یک از مسائل و دغدغه‌های فرهنگی جامعه به‌طور کامل مرتفع نشده که بخواهیم از کاهش بودجه این حوزه سخن بگوییم. اتفاقاً امروز با توجه به تجمع و افزایش هجمه‌ها و اقدامات ضدانقلابی علیه داشته‌های فرهنگی کشور، چه در داخل و چه در خارج از کشور، ضرورت تقویت اعتبارات فرهنگی بیش از گذشته احساس می‌شود.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو ادامه داد: راه مقابله با این تهدیدات، تضعیف فرهنگ نیست، بلکه تقویت زیرساخت‌های فرهنگی، حمایت از نهادهای فرهنگی و استفاده از ظرفیت افراد متخصص و دلسوز در این حوزه است. مراکز فرهنگی و نهادهای اثرگذار باید با حضور نیروهای متخصص فعال‌تر از گذشته عمل کنند.

جعفری‌آذر با تأکید بر رویکرد مجلس در حوزه بودجه گفت: در مجلس جلساتی در حال برگزاری است تا منابع جدیدی برای اعتبارات تعریف شود، بدون آنکه فشار بیشتری به مردم وارد شود. سیاست ما این است که با مدیریت صحیح منابع، حوزه فرهنگ تقویت شود، نه اینکه اعتبارات آن کاهش یابد.

وی خاطرنشان کرد: اگر در بررسی‌ها به این نتیجه برسیم که بخشی از حوزه فرهنگی نیاز به تقویت بیشتری دارد، قطعاً این تقویت انجام خواهد شد و مجلس از آن حمایت می‌کند. کاهش اعتبارات فرهنگی نه در دستور کار است و نه با شرایط امروز کشور همخوانی دارد.