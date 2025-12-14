  1. سیاست
آیت‌الله کعبی: قطع بودجه‌های فرهنگی یک خطای راهبردی است

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: فرهنگ قطعاً هم در ساختار رسمی نظام و هم در حرکت مردمی باید مورد توجه جدی همه دست اندرکاران کشور قرار بگیرد و قطع بودجه‌های فرهنگی در واقع یک خطای راهبردی است.

آیت‌الله عباس کعبی عضو مجلس خبرگان رهبری در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به درخواست عده‌ای چهره اصلاح طلب از رئیس جمهور برای حذف بودجه‌های فرهنگی اظهار کرد: هویت تاریخی و تمدنی جمهوری اسلامی ایران فرهنگی است؛ فرهنگ زیر بنای پیشرفت و عدالت و زیر ساخت و شکوفایی مادی و معنوی است.

وی فرهنگ را به معنای ریشه باورها و ارزش‌ها و رفتارهای انسانی دانست و گفت: فرهنگ باعث انسجام بخشی و استحکام درونی کشور است و معمولاً کشورهایی که فرهنگ را رها کرده و به آن بی‌توجه شوند، دچار فروپاشی هویت تمدنی خواهند شد.

این عضو مجلس خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: دولت باید به فرهنگ در بخش رسمی یعنی آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه و همچنین در بخش فرهنگ عمومی که متولی آن نهادهای فرهنگی خاص هست توجه کند؛ یعنی دولت هم به ساختارهای فرهنگی رسمی و هم به ساختارهای غیر رسمی و مردمی توجه داشته باشد.

آیت‌الله کعبی در رابطه با وظایف قانونی حاکمیت و دولت در حوزه فرهنگ بیان کرد: دولت بر اساس بند یک اصل ۳ قانون اساسی محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی ایجاد کند و این در سرلوحه وظایف ۱۶ گانه همه ارکان نظام و قوای عمومی کشور قرار گرفته است.

وی ادامه داد: همچنین بر اساس اصل ۲ قانون اساسی بند ۱ تا ۵ زیرساخت‌های اساسی فرهنگ کشور را مشخص می‌کند؛ تحقق و توحید و عدالت و کرامت انسان و شکل‌گیری تمدن و علم و فناوری و مقاومت در مقابل دشمن است و همه این‌ها استقلال همه جانبه سیاسی اجتماعی و اتحاد ملی در سایه توجه به فرهنگ تدبیر می‌شود.

عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: نباید نگاه سطحی و نگاه صرفاً تشریفاتی به فرهنگ کرد؛ فرهنگ قطعاً هم در ساختار رسمی نظام و هم در حرکت مردمی باید مورد توجه جدی همه دست‌اندرکاران کشور قرار بگیرد و قطع بودجه‌های فرهنگی در واقع یک خطای راهبردی است؛ منتها می‌شود بودجه فرهنگی را بر اساس عملکرد نه گزارش تخصیص داد و در قبال بودجه‌های فرهنگی پاسخگویی و شفافیت در مصرف بودجه‌های فرهنگی باید وجود داشته باشد.

