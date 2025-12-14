آیت‌الله عباس کعبی عضو مجلس خبرگان رهبری در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به درخواست عده‌ای چهره اصلاح طلب از رئیس جمهور برای حذف بودجه‌های فرهنگی اظهار کرد: هویت تاریخی و تمدنی جمهوری اسلامی ایران فرهنگی است؛ فرهنگ زیر بنای پیشرفت و عدالت و زیر ساخت و شکوفایی مادی و معنوی است.

وی فرهنگ را به معنای ریشه باورها و ارزش‌ها و رفتارهای انسانی دانست و گفت: فرهنگ باعث انسجام بخشی و استحکام درونی کشور است و معمولاً کشورهایی که فرهنگ را رها کرده و به آن بی‌توجه شوند، دچار فروپاشی هویت تمدنی خواهند شد.

این عضو مجلس خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: دولت باید به فرهنگ در بخش رسمی یعنی آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه و همچنین در بخش فرهنگ عمومی که متولی آن نهادهای فرهنگی خاص هست توجه کند؛ یعنی دولت هم به ساختارهای فرهنگی رسمی و هم به ساختارهای غیر رسمی و مردمی توجه داشته باشد.

آیت‌الله کعبی در رابطه با وظایف قانونی حاکمیت و دولت در حوزه فرهنگ بیان کرد: دولت بر اساس بند یک اصل ۳ قانون اساسی محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی ایجاد کند و این در سرلوحه وظایف ۱۶ گانه همه ارکان نظام و قوای عمومی کشور قرار گرفته است.

وی ادامه داد: همچنین بر اساس اصل ۲ قانون اساسی بند ۱ تا ۵ زیرساخت‌های اساسی فرهنگ کشور را مشخص می‌کند؛ تحقق و توحید و عدالت و کرامت انسان و شکل‌گیری تمدن و علم و فناوری و مقاومت در مقابل دشمن است و همه این‌ها استقلال همه جانبه سیاسی اجتماعی و اتحاد ملی در سایه توجه به فرهنگ تدبیر می‌شود.

عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: نباید نگاه سطحی و نگاه صرفاً تشریفاتی به فرهنگ کرد؛ فرهنگ قطعاً هم در ساختار رسمی نظام و هم در حرکت مردمی باید مورد توجه جدی همه دست‌اندرکاران کشور قرار بگیرد و قطع بودجه‌های فرهنگی در واقع یک خطای راهبردی است؛ منتها می‌شود بودجه فرهنگی را بر اساس عملکرد نه گزارش تخصیص داد و در قبال بودجه‌های فرهنگی پاسخگویی و شفافیت در مصرف بودجه‌های فرهنگی باید وجود داشته باشد.