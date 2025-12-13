به گزارش خبرنگار مهر، مخاطبان این کتاب را طیف بزرگی از افراد، مدیران و کارآفرینانی را شامل می‌شود که هدف ساختن یک تیم توانمند، حرفه‌ای و نتیجه محور را دارند. این کتاب کسانی که می‌خواهند مهارت‌های مدیریت منابع انسانی خود را گسترش دهند را در برمی‌گیرد.

نویسنده در این کتاب، به خوبی نشان می‌دهد بیشتر مشکلات تیمی به دلیل ضعف در ساختار مدیریتی ایجاد می‌شوند و مدل‌ها و ابزارهایی را معرفی می‌کند که مدیر می‌تواند با استفاده از آن‌ها یک محیط حرفه‌ای ایجاد و مسئولیت‌پذیری را در تیم نهادینه کند.

این کتاب با ارائه مدل سه‌مرحله‌ای «چشم‌انداز، تعهد، اجرا» چارچوبی دقیق برای ایجاد تغییراتی پایدار در عملکرد اعضای تیم ارائه می‌دهد.

نکته قابل توجه این است که در این کتاب، راهکارهایی برای برخورد با اعضای تیم نیز ارائه شده‌است. در بخشی از کتاب، نویسنده فرایندی برای برخورد با عملکرد ضعیف ارائه می‌کند که از گفت‌وگوی شفاف آغاز و به هشدار رسمی و برنامه بهبود می‌رسد.

مستندسازی، جلسات یک‌به‌یک، ارزیابی‌های منظم و تدوین کتابچه راهنمای کارکنان، از جمله موضوعات دیگری است که در کتاب ارائه شده و نشان می‌دهد چگونه مدیران می‌توانند با استفاده از این موارد ارتباطات را تقویت کنند.

این کتاب ۱۵ فصل دارد که از جمله سرفصل‌های آن می‌توان به چرخه مشارکت کارکنان، شفاف سازی انتظارات و تعریف استانداردهای عملکرد، اصول جذب و استخدام نیروهای مناسب، مدیریت بحران‌های عملکردی و اصلاح رفتار اشاره کرد.