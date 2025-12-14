نوسانات ارز و مالیات، تولید ملی را به لب پرتگاه رسانده است

سمانه ترابی تولیدکننده حوزه مد و لباس در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، گفت: یکی از چالش‌های اساسی که به عنوان تولیدکننده با آن مواجه هستیم، تأمین پارچه است. مشکلات ناشی از نوسانات قیمت بازار باعث شده هر بار پارچه را گران‌تر از دفعه قبل خریداری کنیم. این افزایش هزینه‌ها به‌واسطه تغییرات قیمت دلار و وضعیت ناپایدار بازار به ما تحمیل می‌شود. در نتیجه مجبور هستیم کالاها را با قیمتی بالاتر عرضه کنیم که هم بار مالی بیشتری بر مشتریان وارد می‌کند و هم نارضایتی عمومی را در پی دارد، چرا که ثباتی در قیمت‌گذاری وجود ندارد.

وی ادامه داد: بزرگ‌ترین معضل ما همین تأمین پارچه است. از طرفی هیچ حمایتی از سوی دولت دریافت نمی‌کنیم. تمام سرمایه‌ای که در این کار وارد کرده‌ایم، منابع شخصی خودمان است و نه خبری از یارانه‌ای برای تولید هست و نه تسهیلات یا وامی برای کمک به ادامه کار. این عدم پشتیبانی، مشکلات ما را بیش‌ازپیش افزایش می‌دهد.

این تولیدکننده حوزه مد و لباس گفت: دومین مشکل اساسی ما مسئله مالیات است. طبق گفته‌ها، ما جزو صنایعی هستیم که باید معاف از مالیات باشیم، اما در عمل همچنان مجبور به پرداخت مالیات هستیم. این موضوع فشار مضاعفی بر دوش تولیدکننده می‌گذارد. از یک طرف هزینه‌های مربوط به خرید مواد اولیه مانند پارچه، از طرف دیگر پرداخت مالیات، اجاره کارگاه و هزینه خیاطان و سایر موارد اقتصادی باعث شده که عملاً سود چندانی برای ما باقی نماند. برای اینکه بتوانیم سودی کسب کنیم، باید قیمت‌ها را خیلی بالا ببریم که این موضوع هم با زیاده‌خواهی و اهداف اولیه ما برای ارائه محصولات با قیمت مناسب به مشتریان تعارض دارد.

وی یادآور شد: اگر شرایط به همین منوال پیش برود، انگیزه برای ادامه فعالیت در این حوزه به‌شدت کاهش پیدا می‌کند. به‌خصوص برای تولیدکنندگانی که در زمینه محصولات خاص مثل ملزومات حجاب فعالیت دارند، شرایط سخت‌تر است. چنین کالاهایی نیازمند مواد اولیه خاص، طراحی دقیق و جزئیاتی مانند زیپ، دکمه و اکسسوری‌های ویژه هستند که هزینه‌های تولید را بالا می‌برد.

ترابی گفت: این در حالی است که تولید لباس‌های مرسوم دیگری که در بازار موجودند به مراتب آسان‌تر و کم‌هزینه‌تر است. این نوع محصولات نیاز چندانی به پارچه‌های خاص یا جزئیات ندارند و سودآوری آن‌ها نسبت به محصولاتی که ما تولید می‌کنیم بیشتر است. این وضعیت تولیدکننده را ناخواسته به سمت تغییر مسیر فعالیت خود سوق می‌دهد، چرا که ادامه تولید با شرایط فعلی بسیار دشوار شده است.

وی ادامه داد: در صورتی که یک سیستم فروش ثابت برای حمایت از تولیدکنندگان ایجاد شود یا تخفیف‌هایی جهت کاهش هزینه تمام‌شده ارائه شود، شرایط برای ادامه فعالیت راحت‌تر خواهد بود. اما متأسفانه فعلاً مجبور هستیم مغازه‌هایی را با اجاره‌های بالا در پاساژها تهیه کنیم که خود این مسئله نیز هزینه‌های دیگری را به مشکلات موجود اضافه می‌کند. بنابراین، حل یا کاهش مشکلاتی همچون تأمین پارچه، مالیات‌ها و حمایت ناکافی از تولیدکنندگان، نقش کلیدی در حفظ و ارتقای فعالیت‌های تولیدی خواهد داشت.

این تولیدکننده حوزه مد و لباس گفت: در حال حاضر در بازار محصولاتی هستند که قیمت پایین‌تری دارند و به همین دلیل فروش بیشتری هم می‌کنند. طبیعی است که مردم به سمت خرید این محصولات می‌روند، چون با توجه به شرایط موجود، این گزینه‌ها برایشان راحت‌تر و در دسترس‌تر است. فرض کنید لباسی باشد که ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان قیمت داشته باشد، قطعاً خریدش برای خریدار آسان‌تر از لباس‌هایی با قیمت‌های بالاتر است. در این میان، ما روی کیفیت تمرکز می‌کنیم. محصولات وارداتی معمولاً از لحاظ کیفیت چندان خاص نیستند؛ شاید نهایتاً چند بار یا چند ماه استفاده شوند. اما محصولی که ما تولید می‌کنیم کیفیت بالایی دارد و قابلیت استفاده بلندمدت دارد. به عبارتی وقتی مشتری محصول ما را با دیگر کالاهای موجود در بازار مقایسه کند، تفاوت کیفی آشکاری را احساس خواهد کرد.

وی افزود: درباره طراحی‌های‌مان نیز باید بگویم که تیم کوچک و دو نفره‌ای هستیم. خودمان کار طراحی را انجام می‌دهیم. من شخصاً طراحی لباس خوانده‌ام و برای هر محصول ابتدا یک طرح اولیه ایجاد می‌کنیم و سپس با توجه به نیاز بازار و علاقه مشتریان، تغییرات لازم را اعمال می‌کنیم تا به طرح نهایی برسیم. وقتی طراحی تأیید شد، نمونه اولیه تولید می‌شود و بعد وارد مرحله تولید خواهد شد.

ترابی گفت: برای فصل‌های مختلف هم برنامه‌ریزی داریم و مجموعه‌های متناسب با هر فصل ارائه می‌دهیم. مثلاً در پاییز مدل‌هایی متناسب با پارچه‌های گرم‌تر و پوشش مناسب این فصل تولید می‌کنیم. برای شب یلدا نمونه‌هایی با طراحی‌های خاص و جذاب ارائه می‌شود و وقتی بهار نزدیک شود، مجدداً کالکشن جدیدی بر اساس مناسبت و فصل آماده خواهیم کرد.

این تولیدکننده گفت: در مورد هویت ایرانی محصولات‌مان باید بگویم تمام طراحی‌های ما کاملاً ایرانی است. هم دوخت‌ها و هم پارچه‌هایی که استفاده می‌کنیم مطابق با سلیقه خانم‌های ایرانی است. مثلاً اگر خانمی ترجیح دهد لباسی دکمه یا تزئینات خاصی داشته باشد، ما سعی می‌کنیم این جزئیات را مطابق سلیقه او اعمال کنیم. همه‌چیز به نوع نیازها و علاقۀ مشتریان بستگی دارد، و تمام تلاش ما بر این است که محصولاتمان علاوه بر طراحی زیبا، کاملاً با سلیقه بانوان ایرانی هماهنگ باشد.