تجربه تولیدکننده پوشاک حجاب از مشتریان غیرمحجبه؛خلاقیت لزوما گران نیست

نغمه معتمد تولیدکننده محصولات حجاب در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به استفاده تولیدکنندگان از مؤلفه‌های فرهنگی و هنری گفت: مدل‌هایی که در حوزه حجاب طرفداران زیادی دارند، معمولاً طراحی خاص اما قابل استفاده در اجتماع هستند. برای مثال، یکی از پرطرفدارترین طرح‌های ما، تلفیق حجاب با سبک وینتِج (طرح‌های قدیمی خارجی) بود. وقتی مدل‌های وینتِج را بررسی کردم، متوجه شدم بسیاری از آن‌ها پوشیده هستند و با تغییرات جزئی می‌توان آن‌ها را به طرح‌های جذاب و امروزی در حوزه حجاب تبدیل کرد. این ایده آنقدر مورد استقبال قرار گرفت که محصولات تولیدشده بر این اساس، به سرعت در بازار به فروش می‌رسند.

کلید موفقیت در طراحی لباس برای جامعه حجاب

وی افزود: کلید موفقیت در طراحی برای جامعه حجاب، ایجاد تغییرات هوشمندانه در مدل‌های روز است. باید طرح‌هایی ارائه دهیم که هم زیبا و جذاب باشند و هم قابلیت استفاده روزمره را داشته باشند.

این تولیدکننده با اشاره به استقبال مشتریان از برخی طرح‌های ترکیبی گفت: نوآوری و تطبیق مدل‌های جهانی با نیازهای بازار حجاب، می‌تواند به موفقیت برندها در این حوزه کمک کند.

وی افزود: مدل دوم پرطرفدار، طراحی یک پیراهن با ظاهر کت و دامن بود. مشکل بسیاری از بانوان محجبه این است که کت و دامن‌های معمولی پوشیدگی کامل ندارند. ما این طرح را طوری دوختیم که بالاتنه شبیه کت و دامن به نظر می‌رسد، اما در واقع یک پیراهن یک‌دست و راحت است. وقتی مشتریان از بیرون ویترین نگاه می‌کنند، فکر می‌کنند یک ست کت و دامن است، اما با ورود به فروشگاه متوجه می‌شوند که این طرح، یک پیراهن پوشیده و کلوش است که هم زیبایی دارد و هم کاملاً پوشیدگی را رعایت کرده است.

جامعه به دنبال طرح‌های متفاوت و شیک است

معتمد با اشاره به شعار برند خود تحت عنوان «پوشیدگی مدرن» گفت: بازخورد مشتریان به ما نشان داده که جامعه به دنبال طرح‌های متفاوت و شیک است. بسیاری از بانوان از اینکه یک برند حجابی کارهای جدید و متنوع ارائه می‌دهد، استقبال کرده‌اند. چرا باید همیشه پوشش حجاب یکسان و تکراری باشد؟ ما می‌توانیم هم شیک و هم کاملاً پوشیده باشیم، بدون اینکه فرم بدن نمایان شود.

وی با بیان اینکه این نوآوری‌ها بخشی از استراتژی ویژند است، گفت: خوشبختانه تاکنون بازخوردها بسیار مثبت بوده و رضایت مشتریان نشان می‌دهد که این مسیر درست است.

این تولیدکننده با رد این باور که نوآوری همواره هزینه‌بر است، گفت: خلاقیت لزوماً گران نیست. ما هم در کنار طرح‌های جدید، عباهای کلاسیک را تولید می‌کنیم، چون تقاضای اجتماعی برای آن‌ها بالاست. اما این دلیل نمی‌شود که در طراحی محدود شویم.

وی با اشاره به تنوع مشتریان خود گفت: نیمی از مشتریان ما محجبه و نیمی غیرمذهبی هستند. این نشان می‌دهد با طراحی هوشمندانه می‌توان المان‌های ایرانی-اسلامی را به گونه‌ای اجرا کرد که برای همه جذاب باشد. حتی مشتریانی که حجاب کامل ندارند، از مدل‌های ما استقبال می‌کنند.

معتمد اصلی‌ترین مشکل این صنعت را دور تکراری تولیدات دانست و افزود: مشکل اصلی، ریسک پذیرش مدل‌های جدید است. جاانداختن یک طرح نو زمان و جسارت می‌خواهد. ممکن است مدتی فروش کاهش یابد، اما اگر طرح کیفیت داشته باشد، نهایتاً جای خود را باز می‌کند.

پوشش مذهبی نباید با مدل‌های روز متفاوت باشد

این طراح گفت: همواره معتقد بوده‌ام پوشش مذهبی باید آنقدر شیک باشد که هیچ تفاوتی با مدل‌های روز نداشته باشد. من مدل‌های غیرپوشیده خارجی را بررسی می‌کنم و با حفظ اصول حجاب، آن‌ها را ایرانیزه و اسلامی می‌کنم. جالب اینجاست که حتی نزدیکان غیرمذهبی من هم از این طراحی‌ها استقبال می‌کنند.

این تولیدکننده گفت: راز موفقیت در این است که بتوانیم پوشش‌های باز را با معیارهای خودمان بازتعریف کنیم. این نه تنها بازار حجاب را گسترش می‌دهد، بلکه می‌تواند ذائقه عمومی را هم متحول کند.

وی به چالش‌های ایجاد هویت بصری برای لباس ایرانی پرداخت و در مقایسه با پوشش کشورهای دیگر گفت: ما می‌توانیم به نقطه‌ای برسیم که لباس اجتماعی‌مان مانند ساری هندی‌ها از دور قابل تشخیص باشد. متأسفانه امروز ایرانیان را با عرب‌ها اشتباه می‌گیرند. یک روز توریست عراقی با دیدن طراحی‌هایم جذب شد و پرسید این لباس‌های زیبا مربوط به کجاست؟ این نشان می‌دهد با طراحی هوشمند می‌توان هم پوشیدگی را رعایت و هم هویت ملی را ایجاد کرد

معتمد به موانع تولید اشاره کرد و گفت: هزینه بالای تولید یکی از این موانع است. پارچه مرغوب و دستمزد خیاطان ماهر هزینه تولید را افزایش می‌دهد. در حالی که تولید عبا با کمترین قیمت ممکن است، اما تولید یک لباس طراحی‌شده حداقل ۵۰۰ هزار تومان هزینه خیاطی دارد. مشکل یافتن خیاط متخصص از دیگر موانع است. یک سال برای یافتن خیاطی که حاضر به دوخت طرح‌های خاص باشد جستجو کردم. بیشتر خیاط‌ها به دنبال کارهای تکراری و سریع هستند.

وی ادامه داد: فرآیند طولانی طراحی از دیگر موانع تولید به شمار می‌رود. هر طرح پس از چندین مرحله نمونه‌سازی و اصلاحات به تولید نهایی می‌رسد که بسیار زمان‌بر است.

این تولیدکننده با اشاره به واقعیت‌های بازار افزود: مشتریان خاص حاضر هستند برای طراحی منحصر به فرد هزینه کنند، اما در بسیاری از بازارهای سنتی سقف قیمتی ۲۰۰ هزار تومان حاکم است. این درحالی است که تولید لباس با پارچه مرغوب و طراحی خاص هزینه بیشتری دارد.

معتمد در پایان گفت: برای خلق هویت بصری در لباس ایرانی نیازمند جسارت طراحی، حمایت از تولیدکنندگان و تغییر نگرش مصرف‌کنندگان هستیم. این مسیر دشوار است اما با استقبالی که از طرح‌های متفاوت می‌شود، نشان می‌دهد امکان‌پذیر است.