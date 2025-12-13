به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی نعمتی در رقابت‌های قهرمانی کاراته بزرگسالان کشور و انتخابی تیم ملی که با حضور برترین ورزشکاران اوزان مختلف برگزار شد، موفق شد در وزن منهای ۷۵ کیلوگرم به مقام دوم دست یابد و مدال نقره این رقابت‌ها را برای استان قم به ارمغان بیاورد.



این مسابقات به میزبانی سالن شهید کبگانیان تهران برگزار شد و کاراته‌کاهای شاخص از استان‌های مختلف کشور در آن حضور داشتند تا برای قرار گرفتن در جمع نفرات برتر و ورود به چرخه تیم ملی به رقابت بپردازند.



نماینده قم در این وزن با ارائه مبارزاتی حساب‌شده و غلبه بر رقبای خود، توانست جواز حضور در دیدار نهایی را کسب کند و عملکردی قابل توجه در سطح ملی از خود به نمایش بگذارد.



در دیدار پایانی این وزن، نعمتی برابر بهمن عسگری از استان قزوین قرار گرفت و پس از یک مبارزه نزدیک، نتیجه را واگذار کرد تا عنوان نایب‌قهرمانی کشور به نام او ثبت شود.



در این وزن همچنین علی رحیمی از استان اصفهان و محمدجواد صفری از استان کرمانشاه به‌صورت مشترک بر سکوی سوم ایستادند.



رقابت‌های قهرمانی کاراته بزرگسالان کشور و انتخابی تیم ملی با هدف شناسایی نفرات برتر برای حضور در اردوها و ترکیب نهایی تیم ملی برگزار شد و نتایج به‌دست‌آمده، نقش مهمی در تعیین مسیر ملی‌پوشان آینده کاراته ایران خواهد داشت.