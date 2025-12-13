به گزارش، خبرنگار مهر، حجت الاسلام موسی احمدی شنبه شب در جمع مردم آبدان با توجه به فصل برداشت گوجه خارج از فصل در استان بوشهر گفت: هیچگونه تعرفه هفت هزار تومان گوجه فرنگی استان بوشهر اعمال نخواهد شد و کارتهای بازرگانی کشاورزان نیز برای سه ماه آینده با ضوابط پیشین تمدید میشود.
نماینده حوزه جنوب استان بوشهر در مجلس، شورای اسلامی با اشاره به تماس تلفنی خود با رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس و معاون وزیر صمت، اعلام کرد: تصمیم اخیر درباره اعمال تعرفه هفت هزار تومانی بر صادرات گوجه فرنگی استان بوشهر لغو شده و روند صادرات بدون هیچ تغییر و هزینه اضافی ادامه خواهد یافت.
به گفته وی، در همین راستا کارتهای بازرگانی کشاورزان نیز طبق شرایط سابق برای مدت سه ماه دیگر تمدید خواهد شد تا فعالان این حوزه بتوانند بدون دغدغه در فرآیند صادرات شرکت کنند.
وی در ادامه عنوان کرد: دکتر محمدجواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، طی روزهای آینده از مزارع جنوب استان بوشهر بازدید خواهد کرد، این بازدید با هدف بررسی میدانی وضعیت تولید، بررسی مشکلات کشاورزان و ارزیابی ظرفیت صادراتی منطقه انجام خواهد شد.
احمدی همچنین تأکید کرد: پیگیریها برای تسهیل روند صادرات گوجه فرنگی نوبرانه جنوب بوشهر با جدیت در حال انجام است و تلاش میشود تمامی موانع احتمالی پیش از آغاز فصل اصلی برداشت برطرف شود.
احمدی در بخش دیگری از صحبتهای خود به مساله آب شرب بخش آبدان اشاره و بیان کرد: با پیگیریهای انجام شده و تأکید امام جمعه آبدان سیستم برق انجام شده است و به زودی پیمانکار شروع به کار خواهد کرد.
نماینده حوزه جنوب و رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در ادامه با توجه به حوزه تعلیم و تربیت و طبق قولهای داده شده دو کلاس درس در ابدان که منابع آن از سوی وزرات نفت ابلاغ شده است و به زودی پیمانکار آن شروع به کار خواهد نمود.
در پایان نماینده حوزه جنوب به مشکلات مردم بخش در خصوص، اشتغال و بهداشت و آب پاسخ داد.
