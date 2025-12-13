نگاه راهبردی به مسائل دینی ویژگی آیت الله شاهچراغی بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علیرضا قنبری مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان در پیامی، درگذشت عالم ربانی آیت الله شاهچراغی نماینده اسبق ولی فقیه در استان سمنان را تسلیت گفت متن پیام به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

خبر ارتحال عالم ربانی، فقیه وارسته و مجاهد خستگی‌ناپذیر، حضرت آیت‌الله سید محمد شاهچراغی نماینده اسبق ولی‌فقیه در استان سمنان و امام جمعه فقید سمنان موجب تأثر عمیق و اندوه فراوان گردید.

آن فقید سعید، عمر شریف خویش را در مسیر صیانت از معارف ناب اهل‌بیت علیهم‌السلام، پاسداشت ارزش‌های انقلاب اسلامی و هدایت حکیمانه جریان دینی و فرهنگی استان وقف نمود و با سلوکی متین، نگاهی راهبردی و حضوری پدرانه، منشأ اثرات ماندگار در سامان‌دهی، تعمیق و تعالی زیست دینی و اجتماعی جامعه بودند.

بی‌تردید فقدان این عالم فرزانه، ثلمه‌ای جبران‌ناپذیر برای حوزه‌های علمیه، جامعه روحانیت و بدنه فرهنگی و انقلابی استان سمنان است؛ اما آثار فکری، تربیتی و مدیریتی ایشان، به‌عنوان میراثی گران‌سنگ، راهنمای نسل‌های آینده خواهد بود.

اینجانب، ضمن تسلیت این مصیبت جانکاه به مراجع عظام تقلید، بیت مکرم آن مرحوم، روحانیت معزز، مردم شریف و قدرشناس استان سمنان و همه دلدادگان آن عالم عامل، از درگاه خداوند متعال علو درجات، حشر با اولیای الهی و قرار گرفتن در جوار رحمت واسعه الهی را برای آن فقید سعید مسئلت می‌نمایم.

روح بلندش قرین رحمت الهی باد.