به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام تسلیت علیرضا کاظمی به این شرح است:

اِنّا للّه وَ اِنّا اِلَیْهِ راجِعوُن

کُلُّ مَنْ عَلَیْهَا فَانٍ وَیَبْقَی وَجْهُ رَبِّکَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِکْرَامِ

با نهایت تألم و تأثر، رحلت عالم ربّانی و خدمتگزار صدیق اسلام، حضرت آیت‌الله حاج سید محمد شاهچراغی (قدّس‌الله نفسه‌الزکیه)، موجب اندوه عمیق جامعه دینی و فرهنگی کشور شد. آن مرحوم عمر پربرکت خویش را در مسیر هدایت، ترویج معارف اسلامی و خدمت صادقانه به مردم سپری کرد و همواره پشتیبان ارزش‌های والای تعلیم و تربیت بود.

اینجانب ضمن تسلیت این ضایعه اندوهناک، محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی)، مراجع عظام تقلید، مردم شریف استان سمنان و بیت مکرّم آن فقید سعید، به‌ویژه فرزند ارجمند ایشان سردار سرتیپ دوم پاسدار سید محمدتقی شاهچراغی، از درگاه خداوند رحمان، برای آن مرحوم علوّ درجات و رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان محترم صبر و اجر کثیر مسئلت می‌نمایم.

علیرضا کاظمی

وزیر آموزش و پرورش