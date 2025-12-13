به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام تسلیت علیرضا کاظمی به این شرح است:
اِنّا للّه وَ اِنّا اِلَیْهِ راجِعوُن
کُلُّ مَنْ عَلَیْهَا فَانٍ وَیَبْقَی وَجْهُ رَبِّکَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِکْرَامِ
با نهایت تألم و تأثر، رحلت عالم ربّانی و خدمتگزار صدیق اسلام، حضرت آیتالله حاج سید محمد شاهچراغی (قدّسالله نفسهالزکیه)، موجب اندوه عمیق جامعه دینی و فرهنگی کشور شد. آن مرحوم عمر پربرکت خویش را در مسیر هدایت، ترویج معارف اسلامی و خدمت صادقانه به مردم سپری کرد و همواره پشتیبان ارزشهای والای تعلیم و تربیت بود.
اینجانب ضمن تسلیت این ضایعه اندوهناک، محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی)، مراجع عظام تقلید، مردم شریف استان سمنان و بیت مکرّم آن فقید سعید، بهویژه فرزند ارجمند ایشان سردار سرتیپ دوم پاسدار سید محمدتقی شاهچراغی، از درگاه خداوند رحمان، برای آن مرحوم علوّ درجات و رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان محترم صبر و اجر کثیر مسئلت مینمایم.
علیرضا کاظمی
وزیر آموزش و پرورش
نظر شما