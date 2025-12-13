  1. استانها
خدمت به مردم ویژگی آیت الله شاهچراغی بود

گرمسار- نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی ضمن تسلیت به مناسبت درگذشت آیت الله شاهچراغی این عالم ربانی را خادم به ملت معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یاسر عربی نماینده مردم گرمسار و آرادان در پی درگذشت آیت الله سید محمد شاهچراغی پیام تسلیتی صادر کرد که متن آن به این شرح است:

درگذشت عالم ربانی و مجاهد صادق، آیت‌الله سید محمد شاهچراغی، نماینده پیشین ولی فقیه در استان سمنان، موجب تأثر و تالم عمیق شد. آن فقید سعید عمر پربرکت خود را در مسیر ترویج معارف اسلامی، خدمت به مردم و صیانت از ارزش‌های انقلاب اسلامی سپری کرد و آثار و برکات حضور مؤثر ایشان در عرصه‌های دینی، اجتماعی و انقلابی استان، همواره ماندگار خواهد بود.

اینجانب ضمن عرض تسلیت این ضایعه اندوهبار به محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی، مراجع عظام تقلید، بیت مکرم آن مرحوم، روحانیت معزز و مردم شریف استان سمنان، از درگاه خداوند متعال برای آن عالم وارسته علو درجات و همنشینی با اولیای الهی و برای بازماندگان صبر و اجر مسالت دارم.

