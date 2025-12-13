خدمت به مردم ویژگی آیت الله شاهچراغی بود

به گزارش خبرگزاری مهر، یاسر عربی نماینده مردم گرمسار و آرادان در پی درگذشت آیت الله سید محمد شاهچراغی پیام تسلیتی صادر کرد که متن آن به این شرح است:

درگذشت عالم ربانی و مجاهد صادق، آیت‌الله سید محمد شاهچراغی، نماینده پیشین ولی فقیه در استان سمنان، موجب تأثر و تالم عمیق شد. آن فقید سعید عمر پربرکت خود را در مسیر ترویج معارف اسلامی، خدمت به مردم و صیانت از ارزش‌های انقلاب اسلامی سپری کرد و آثار و برکات حضور مؤثر ایشان در عرصه‌های دینی، اجتماعی و انقلابی استان، همواره ماندگار خواهد بود.

اینجانب ضمن عرض تسلیت این ضایعه اندوهبار به محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی، مراجع عظام تقلید، بیت مکرم آن مرحوم، روحانیت معزز و مردم شریف استان سمنان، از درگاه خداوند متعال برای آن عالم وارسته علو درجات و همنشینی با اولیای الهی و برای بازماندگان صبر و اجر مسالت دارم.