آیت الله شاهچراغی چهره ماندگار اخلاق و دیانت

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی رحلت ملکوتی حضرت آیتالله سید محمد شاهچراغی (ره) عالم متقی و معلم برجسته اخلاق و مردم داری، حجتالاسلام مطیعی نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه سمنان، آیتالله میرباقری نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری، کولیوند استاندار سمنان و اعضای مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی در پیام مشترکی ضمن تسلیت این ضایعه، از مردم استان برای حضور در مراسمات تشییع و تدفین پیکر ایشان دعوت کردند.
متن پیام به این شرح است:
بسمه تعالی
یا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِی إِلی رَبِّکِ راضِیَةً مَرْضِیَّةً فَادْخُلِی فِی عِبادِی وَ ادْخُلِی جَنَّتِی
ارتحال ملکوتیِ عالم ربانی و آموزگار اخلاق، حضرت آیتالله سید محمد شاهچراغی (ره) نماینده سابق ولیفقیه در استان و امام جمعه سمنان و نماینده پیشین مردم شریف استان سمنان در مجلس خبرگان رهبری موجب تأثر عمیق و اندوه فراوان گردید.
آن فقید سعید و چهره ماندگار دینی و انقلابی، عمر پربرکت خود را با اخلاص، تقوا، سادهزیستی، صبر، حلم و تواضع در دفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی و اهتمام ویژه به تربیت اخلاقی جامعه سپری کرد و با منش پدرانه و مردمی، همواره ملجأ اعتماد و آرامش مردم بود.
فقدان این شخصیت ممتاز، ضایعهای جبرانناپذیر برای جامعه ایمانی و مردم قدرشناس استان سمنان بهشمار میآید.
بدینوسیله این مصیبت بزرگ را به محضر مقدس حضرت ولیعصر (عج)، مقام معظم رهبری حضرت امام خامنهای (مدظلهالعالی)، مراجع عظام تقلید، بیت مکرم، شاگردان و ارادتمندان آن مرحوم و عموم مردم شریف استان سمنان تسلیت عرض مینمائیم.
به پاس سالها مجاهدت دینی، تبلیغی و انقلابی آن فقید سعید، روزهای یکشنبه، دوشنبه و سهشنبه در سراسر استان سمنان عزای عمومی اعلام میگردد و شهرستان سمنان نیز در روز دوشنبه تعطیل خواهد بود.
بدون تردید مردم مؤمن و انقلابی استان با حضور در مراسمات تشییع و تدفین این عالم ربانی، بار دیگر قدردانی خود را از دههها خدمت مخلصانه و مجاهدتهای خستگیناپذیر ایشان به نمایش خواهند گذاشت.
در پایان از درگاه خداوند متعال، برای آن عزیز سفرکرده علوّ درجات و همنشینی با اولیای الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت داریم.
