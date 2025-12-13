زمان آیین تشییع پیکر آیت الله شاهچراغی مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، ستاد برگزاری مراسم ارتحال مرحوم آیت الله سید محمد شاهچراغی، نماینده سابق مردم استان سمنان در خبرگان رهبری و نماینده سابق ولی فقیه در استان سمنان، زمان برگزاری مراسم تشییع پیکر آن مرحوم را اعلام کرد.

طبق این اطلاعیه همزمان با روز یکشنبه ۲۳ آذر ماه، آئین وداع با پیکر مرحوم شاهچراغی مقارن با نماز مغرب و عشا در مسجد عابدینیه سمنان برگزار می‌شود.

همزمان با روز دوشنبه ۲۴ آذر ماه مراسم تشییع پیکر آیت الله شاهچراغی ساعت ۹ صبح از معراج الشهدا سمنان به سمت میدان امام (ره) برگزار می‌شود و نماز بر پیکر ایشان هم در همان موقع و در میدان امام (ره) سمنان اقامه خواهد شد.

روز دوشنبه ۲۴ آذر ماه بعد از نماز مغرب و عشا مراسم وداع در مسجد جامع دامغان و روز سه شنبه ۲۵ آذر ماه ساعت ۱۴:۳۰ مراسم تشییع و تدفین در روستای حسن آباد دامغان زادگاه این عالم ربانی برگزار خواهد شد.

همزمان با روز سه شنبه ۲۵ آذر ماه مراسم بزرگداشت مرحوم آیت الله شاهچراغی در مسجد روستای حسن آباد دامغان برگزار خواهد شد.

روز چهارشنبه ۲۶ آذر ماه مراسم بزرگداشت توسط بیت معظم نماینده ولی فقیه در استان سمنان، استاندار سمنان، حوزه علمیه علما و اساتید، مدیران دستگاه‌های اجرایی، بعد از نماز مغرب و عشا در شبستان گلزار شهدای امامزاده یحیی (ع) برگزار می‌شود.

آیت الله شاهچراغی متولد سال ۱۳۱۳ در روستای حسن آباد شهرستان دامغان بودند ایشان ساعاتی قبل در سن ۹۱ سالگی در سمنان دار فانی را وداع گفتند.