  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۱ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۴۸

موشک ژاپنی ماهواره ناوبری را به مقصد نرساند

موشک ژاپنی ماهواره ناوبری را به مقصد نرساند

هفتمین ماموریت موشک H۳ ژاپن طبق برنامه ریزی پیش نرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، این موشک از مقر فضایی تانگاشیما در ساعت ۱:۵۱ دقیقه بامداد امروز به وقت گرینویچ به فضا پرتاب شد و همراه خود یک ماهواره ناوبری به نام QZS-۵ را به مدار زمین برد.

مقامات سازمان فضایی ژاپن در بیانیه ای اعلام کردند: دومین بوستر موشک به طور نرمال روشن نشد و زودتر از حد معمول خاموش شد. در نتیجه QZS-۵ به مدار از پیش برنامه ریزی شده نرسید و پرتاب شکست خورد.

این ماهواره ۴۸۰۰ کیلوگرمی قرار بود بخشی از سیستم ماهواره Quasi-Zenith، یک شبکه ناوبری در مدار همگام با زمین، باشد. مقامات ژاپنی در توصیف پروژه QZSS نوشته اند: سیستم مذکور با ماهواره‌های جی پی اس همخوانی دارد و می‌توان آنها را به شیوه‌ای یکپارچه به کار گرفت. QZSW را می‌توان حتی در مناطق آسیا و اقیانوسیه با طول جغرافیایی نزدیک به ژاپن به کار برد. بنابراین دامنه کاربرد آن به سایر کشورها در این مناطق نیز گسترش خواهد یافت.

نخستین ماهواره این QZSS در سپتامبر ۲۰۱۰ میلادی به فضا پرتاب شد. این سامانه هم اکنون شامل چهار فضاپیمای فعال است اما ژاپن قصد دارد آن را گسترش دهد. در واقع اگر همه چیز طبق برنامه ریزی پیش برود، این شبکه شامل ۱۱ ماهواره خواهد بود.

کد خبر 6698344
شیوا سعیدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها