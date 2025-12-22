موشک ژاپنی ماهواره ناوبری را به مقصد نرساند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، این موشک از مقر فضایی تانگاشیما در ساعت ۱:۵۱ دقیقه بامداد امروز به وقت گرینویچ به فضا پرتاب شد و همراه خود یک ماهواره ناوبری به نام QZS-۵ را به مدار زمین برد.

مقامات سازمان فضایی ژاپن در بیانیه ای اعلام کردند: دومین بوستر موشک به طور نرمال روشن نشد و زودتر از حد معمول خاموش شد. در نتیجه QZS-۵ به مدار از پیش برنامه ریزی شده نرسید و پرتاب شکست خورد.

این ماهواره ۴۸۰۰ کیلوگرمی قرار بود بخشی از سیستم ماهواره Quasi-Zenith، یک شبکه ناوبری در مدار همگام با زمین، باشد. مقامات ژاپنی در توصیف پروژه QZSS نوشته اند: سیستم مذکور با ماهواره‌های جی پی اس همخوانی دارد و می‌توان آنها را به شیوه‌ای یکپارچه به کار گرفت. QZSW را می‌توان حتی در مناطق آسیا و اقیانوسیه با طول جغرافیایی نزدیک به ژاپن به کار برد. بنابراین دامنه کاربرد آن به سایر کشورها در این مناطق نیز گسترش خواهد یافت.

نخستین ماهواره این QZSS در سپتامبر ۲۰۱۰ میلادی به فضا پرتاب شد. این سامانه هم اکنون شامل چهار فضاپیمای فعال است اما ژاپن قصد دارد آن را گسترش دهد. در واقع اگر همه چیز طبق برنامه ریزی پیش برود، این شبکه شامل ۱۱ ماهواره خواهد بود.