به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، یک منبع امنیتی اعلام کرد که رژیم صهیونیستی با ارسال پیامی خطاب به لبنان از طریق میانجی گران آمریکایی اعلام کرده که همکاری میان حزب الله و ارتش این کشور قابل قبول نیست!

وی اضافه کرد که این پیام بعد از آن مخابره شد که اطلاعاتی در خصوص همکاری میان حزب الله و ارتش لبنان به دست تل آویو رسید.

همچنین گزارش شده که تام باراک فرستاده ترامپ به سوریه قرار است روز دوشنبه به اراضی اشغالی سفر کرده و با نتانیاهو در خصوص لبنان و سوریه صحبت کند.

لازم به ذکر است که یکی از اهداف رژیم صهیونیستی از مطرح کردن موضوع خلع سلاح حزب الله، ایجاد درگیری‌های داخلی و نزاع مسلحانه در داخل لبنان بود و اینک با مطرح شدن همکاری میان حزب الله و ارتش این کشور خشم تل آویو برانگیخته شده است. این در حالی است که حزب الله لبنان بر ضرورت دوری کردن از هر گونه درگیری داخلی در سایه فتنه انگیزی های اسرائیل تاکید دارد.