انتشار اخباری درباره شهادت سرتیم محافظان شخصی شهید السنوار

منابع فلسطینی از شهادت سر تیم محافظان شخصی شهید یحیی السنوار در حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی علیه شهر غزه خبر دادند؛ خبری که هنوز توسط منابع رسمی در فلسطین تأیید نشده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربی الجدید، منابع فلسطینی به نقل از منابع صهیونیست خبر دادند، در جریان حمله اشغالگران اسرائیلی به یک خودرو در جنوب غرب شهر غزه طی روز گذشته، به همراه رائد سعد یکی از فرماندهان برجسته گردان‌های قسام شاخه نظامی جنبش حماس، ریاض اللبان نیز به شهادت رسیده است.

منابع فلسطینی با مطرح کردن نام ریاض اللبان از وی به عنوان سر تیم محافظان شخصی شهید یحیی السنوار، مسئول سرویس امنیتی قسام و مسئول محافظت از شخصیت‌های مطرح حماس یاد کردند.

همچنین گزارش شده که صهیونیست‌ها پیشتر چندین بار تلاش کرده بودند رائد سعد را ترور کنند اما موفق نشدند. هنوز شهادت این نیروهای مقاومت توسط منابع رسمی و گروه‌های فلسطینی تأیید نشده است.

حماس روز گذشته حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی علیه یک خودروی غیرنظامی در شهر غزه را محکوم کرده بود.

