به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، رامی ابوحمدان، عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان، این کشور را تافته جدا بافته نسبت به تحولات منطقه ندانست و تاکید کرد که توطئه آمریکایی-صهیونیستی، تلاشی برای تسلیم کردن کل منطقه با همکاری برخی رژیمهای عربی است، که هدف آن پایان دادن قطعی به جنبشهای مقاومت است.
وی که در یک نشست سیاسی در منطقه بقاع سخنرانی میکرد، ابراز داشت که آمریکا و دشمن صهیونیستی فشارهای چندگانهای بر لبنان و مقاومت وارد میکنند. از جمله این اقدامات، فشار نظامی از طریق ادامه تجاوزات صهیونیستی، فشار سیاسی تحت عنوان خلع سلاح مقاومت و همچنین محاصره اقتصادی و مالی به علاوه تلاشها برای ایجاد فتنه داخلی با هدف ساقط کردن لبنان و مقاومت و وادار کردن آنها به تسلیم کامل در برابر پروژههای صهیونیستی است.
وی تأکید کرد که دشمن صهیونیستی از این مرحله حساس با تضعیف اوضاع داخلی و افزایش شکاف بین جریانهای سیاسی به ویژه مقاومت بهرهبرداری میکند که این امر منجر به تشدید بحران ورشکستگی، محاصره لبنان و تلاش برای خالی کردن آن از عناصر قدرت میشود.
