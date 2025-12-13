  1. بین الملل
زخمی شدن ۲ نظامی اسرائیلی در جنوب غزه

ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که بر اثر انفجار یک بمب در جنوب نوار غزه، دو نظامی اسرائیلی زخمی شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، ارتش رژیم صهیونیستی امروز شنبه اعلام کرد که بر اثر انفجار یک بمب در جنوب نوار غزه، دو نظامی اسرائیلی زخمی شده‌اند.

در بیانیه ارتش این رژیم آمده است که این دو نظامی از نیروهای ذخیره بوده‌اند و در پی انفجار بمب در جنوب غزه دچار جراحت شده‌اند.

بر اساس آخرین آمار منتشرشده از سوی ارتش رژیم صهیونیستی، از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون ۹۲۳ نظامی این رژیم کشته و ۶ هزار و ۴۰۸ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

این آمار شامل افسران و نظامیانی است که در نوار غزه، کرانه باختری، لبنان و اراضی اشغالی فلسطین کشته یا زخمی شده‌اند.

