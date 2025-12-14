به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه بهرامی صبح یکشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان اظهار کرد: این افراد در مراکز روزانه توانبخشی آموزشی، حرفه‌آموزی و کارگاه‌های تولیدی حمایتی از خدمات کمک‌هزینه بهبود تغذیه بهره‌مند شده‌اند.

اجرای برنامه با هدف ارتقای سلامت توان‌خواهان

وی با بیان اینکه برنامه بهبود تغذیه با هدف تأمین بخشی از نیازهای تغذیه‌ای جامعه هدف اجرا می‌شود، افزود: ارتقای سطح رضایت توان‌خواهان و خانواده‌های آنان و افزایش اثربخشی خدمات مراکز روزانه از مهم‌ترین اهداف این طرح به شمار می‌رود.

معاون توانبخشی بهزیستی استان کردستان ادامه داد: در این برنامه، ارائه میان‌وعده سالم با ارزش غذایی استاندارد و متناسب با نیاز افراد دارای معلولیت، با نظارت کارشناسان تغذیه و متخصصان مربوطه، در دستور کار قرار دارد.

تأثیر تغذیه مناسب بر مشارکت آموزشی و حرفه‌ای

بهرامی با اشاره به آثار مثبت اجرای این طرح تصریح کرد: بهبود وضعیت جسمی، افزایش انگیزه و ارتقای مشارکت توان‌خواهان در فعالیت‌های آموزشی و حرفه‌آموزی مراکز، از دستاوردهای مهم این برنامه است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: بهزیستی استان کردستان تلاش می‌کند حمایت‌های تغذیه‌ای از افراد دارای معلولیت به‌صورت مستمر و هدفمند ادامه یابد.