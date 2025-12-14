تشریح دستاوردهای اندویورولوژی؛ از هوش مصنوعی تا جراحی رباتیک

به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی که اندویورولوژی به عنوان یکی از پیشرفته‌ترین شاخه‌های درمان‌های کم‌تهاجمی در دنیا سرعت رشد کم‌نظیری دارد، علیرضا گلشن فوق‌تخصص اندویورولوژی از برگزاری شانزدهمین کنگره انجمن اندویورولوژی و یورولاپاراسکوپی ایران با حضور ۶۰۰ متخصص داخلی و ۱۱ سخنران بین‌المللی خبر داد و گفت: در این رویداد سه روزه قرار است تازه‌ترین فناوری‌ها، جراحی‌های زنده و دستاوردهای علمی این حوزه به جامعه پزشکی کشور معرفی شود.

وی اظهار داشت: اورولوژی یکی از رشته‌های جراحی تخصصی پزشکی است که به درمان بیماری‌های سیستم ادراری شامل کلیه، مثانه، پروستات، غدد فوق‌کلیه و همچنین ناباروری و پیوند کلیه می‌پردازد.

گلشن افزود: اندویورولوژی شاخه‌ای پیشرفته از اورولوژی است که بر درمان‌های کم‌تهاجمی و آندوسکوپیک تمرکز دارد. در این روش‌ها، برش جراحی تقریباً وجود ندارد و بیماران با کمترین آسیب بافتی دوره بستری کوتاه و بازگشت سریع به زندگی روزمره درمان می‌شوند.

به گفته وی، درمان سنگ‌های کلیه و مجاری ادراری جراحی‌های لیزری روش‌های لاپاراسکوپی و سایر تکنیک‌های کم‌تهاجمی از مهم‌ترین محورهای این رشته هستند.

این فوق‌تخصص اندویورولوژی تأکید کرد: طی ۲۰ سال گذشته این رشته در جهان رشد چشمگیری داشته و وابستگی بالایی به تجهیزات پیشرفته، تکنولوژی‌های نوین و ابزارهای آندوسکوپی دارد. در سال‌های اخیر نیز استفاده از هوش مصنوعی و جراحی رباتیک جایگاه ویژه‌ای در این حوزه یافته است.

وی گفت: بیماران مبتلا به سنگ‌های سیستم ادراری، تومورها و بیماری‌هایی که نیاز به ترمیم مجاری ادراری دارند، بیشترین مراجعه را به متخصصان اندویورولوژی دارند.

گلشن با اشاره به برگزاری شانزدهمین کنگره انجمن اندویورولوژی و یورولاپاراسکوپی ایران، افزود: نخستین کنگره اندویورولوژی کشور در سال ۱۳۸۳ برگزار شد و اکنون شانزدهمین دوره آن از ۲۶ تا ۲۸ آذر ۱۴۰۴، در مرکز همایش‌های هتل قلب تهران برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: برنامه علمی کنگره شامل ۱۶ پنل تخصصی، ۸ سخنرانی داخلی و سه مناظره علمی و نمایشگاه جانبی است. همچنین اساتیدی از کشورهای آمریکا، کانادا، آلمان، ترکیه، سوئد و استرالیا در این کنگره سخنرانی خواهند کرد. سخنرانی‌ها به صورت آنلاین برای متخصصان سراسر کشور قابل مشاهده خواهد بود.

گلشن، یکی از بخش‌های ویژه کنگره را برگزاری پنج کارگاه تخصصی اعلام کرد و افزود: دو مورد از این کارگاه‌ها شامل جراحی زنده است که در بیمارستان لبافی‌نژاد انجام می‌شود. این دو جراحی شامل خارج کردن سنگ کلیه با لیزر و جراحی لیزری پروستات است که به‌صورت هم‌زمان برای اعضای کنگره پخش می‌شود.

جایگاه ایران در حوزه اندویورولوژی

وی با اشاره به توان علمی کشور، تصریح کرد: پزشکی ایران همواره جزو بهترین‌ها در منطقه بوده است. با وجود مشکلات اقتصادی و محدودیت‌های واردات تجهیزات متخصصان ایرانی نشان داده‌اند که در صورت دسترسی به فناوری‌های جدید، بسیار سریع به استانداردهای جهانی می‌رسند.

گلشن گفت: از نظر علمی و مهارتی، ایران در بسیاری از عرصه‌ها هم‌سطح کشورهای پیشرفته عمل می‌کند و حضور منظم اساتید ایرانی در کنگره‌های معتبر جهانی این موضوع را تأیید می‌کند.

وی در پایان افزود: هدف از برگزاری این کنگره ارائه تازه‌ترین دستاوردهای علمی، معرفی تکنولوژی‌های نوین، هم‌افزایی علمی و ارتقای مهارت متخصصان است تا بیماران از درمان‌های کم‌تهاجمی‌تر و مؤثرتر بهره‌مند شوند.