خبرگزاری مهر - گروه استان ها: این روزها زمین‌های کشاورزی شهرستان دره‌شهر با تلاش بی‌وقفه کشاورزان زحمت‌کش و بهره‌گیری از ظرفیت‌های نهفته در این خاک حاصلخیز و مرغوب به مزارعی سرسبز و پررونق تبدیل شده‌که عطر و بوی سبزیجات تازه و خوش‌طعم از گوشه و کنار آن‌ها به مشام می‌رسد و چشمان هر بیننده‌ای را به تماشای این همه طراوت و شادابی فرا می‌خواند.

تنوع بی‌نظیر در کشت انواع محصولات برگی، صیفی‌جات و سبزیجات خوراکی باعث شده تا مزارع این منطقه به عنوان یکی از منابع اصلی تأمین نیازهای غذایی استان و حتی مناطق همجوار شناخته شوند و سهم بسزایی در پوشش دادن تقاضای بازارهای مختلف داخلی و استانی داشته باشند.

بهره‌مندی از منابع آب شیرین و روان چشمه‌ها و رودخانه‌های فصلی در کنار شرایط اقلیمی ویژه و خاک حاصلخیز این منطقه دست به دست هم داده‌اند تا بستر مناسبی برای پرورش محصولات باکیفیت و ارگانیک فراهم شود و انگیزه‌ای مضاعف برای ادامه کار در دل کشاورزان بومی شکل بگیرد تا با عشق و علاقه‌ای وصف‌ناپذیر به خاک و کشت و کار خود ادامه دهند.

تلاش مداوم برای توسعه این مزارع نه تنها به رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار برای ساکنان منطقه کمک می‌کند بلکه زمینه‌ساز معرفی هرچه بیشتر توانمندی‌های کشاورزی این دیار به سایر نقاط کشور می‌شود و می‌تواند الگویی موفق برای سایر مناطق مستعد در کشور باشد تا با تکیه بر داشته‌های طبیعی خود، گام‌های بلندی در جهت خودکفایی و تولید ملی بردارند.

با توجه به اهمیت کشاورزی در تأمین امنیت غذایی و نقش حیاتی آن در اقتصاد منطقه، انتظار می‌رود با حمایت بیشتر از کشاورزان، ارائه تسهیلات و آموزش‌های نوین و همچنین توسعه زیرساخت‌های آبیاری و راه‌های دسترسی، شاهد شکوفایی هرچه بیشتر این بخش حیاتی باشیم تا دره‌شهر بتواند به عنوان نگین سبز کشاورزی زاگرس، افتخارآفرین و الهام‌بخش باشد.

رویکرد کشاورزان دره‌شهر الگویی موفق از بهره‌وری منابع است

مدیرکل تعاون روستایی استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر ظرفیت‌های نهفته در دشت‌های حاصلخیز غرب کشور، گفت: رویکرد فعلی کشاورزان در مناطق مستعدی همچون دره‌شهر، الگویی موفق از بهره‌وری منابع در شرایط اقلیمی کنونی است.

فتح الله اسکندری افزود: تبدیل اراضی دره‌شهر به قطب تولید سبزیجات برگی، نه‌تنها پاسخی به تقاضای فزاینده بازار برای محصولات ارگانیک است، بلکه نوعی سازگاری هوشمندانه با شرایط آبی منطقه محسوب می‌شود که باید به عنوان یک مدل عملیاتی مورد حمایت قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه تنوع کشت در چنین ابعاد محدودی نشان‌دهنده هوشمندی بهره‌برداران در مدیریت بازار و کاهش ریسک اقتصادی است، گفت: وقتی کشاورزان به سمت محصولات متنوع دارویی و خوراکی می‌روند، در واقع ضریب امنیت غذایی را در سطح خرد افزایش داده‌اند.

وی تأکید کرد: این پراکندگی کشت، خود زمین را نیز از تک‌محصولی شدن و فرسایش خاک نجات می‌دهد و همین موضوع در بلندمدت باعث حفظ حاصلخیزی خاک و پایداری تولید در اکوسیستم‌های کشاورزی منطقه خواهد شد.

اسکندری در ادامه بیان کرد: اشتغال‌زایی مستقیم در این بخش از زنجیره تولید، گواه پویایی اقتصاد محلی است و هرچه پیوند بین تولیدکنندگان و بازارهای هدفِ خارج از استان مستحکم‌تر شود، ارزش افزوده این محصولات نیز برای کشاورزان افزایش خواهد یافت.

وی در پایان تأکید کرد: افزایش ارزش افزوده، انگیزه برای توسعه زیرساخت‌های انبارداری و بسته‌بندی در این خطه را رشد بیشتری خواهد داد و نتیجه آن چیزی جز شکوفایی ظرفیت‌های کشاورزی در غرب کشور نخواهد بود.

دره‌شهر؛ قطب سبز کشاورزی در قلب زاگرس

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دره‌شهر، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این شهرستان این روزها به واسطه بارش‌های پیاپی و رحمت الهی که در این خطه از زاگرس جاری شده و نیز جوشش چشمه‌های خروشان و همیشه‌جوشان که از دل کوه‌های سر به فلک کشیده زاگرس می‌جوشد، به پهنه‌ای بی‌کران و چشم‌نواز از سبزی، سرسبزی و طراوت بی‌نظیر تبدیل شده و گویی طبیعت با تمام وجود، زیبایی‌های خود را در این دیار به نمایش گذاشته است.

زاهد زینی وند با اشاره به ظرفیت‌های بی‌بدیل این منطقه اعلام کرد: امسال ۳۰ هکتار از زمین‌های حاصلخیز این دیار زیر کشت بیش از ۲۰ نوع سبزیجات خوراکی و برگی رفته و از ریحان معطر و تره ترد گرفته تا شاهی، جعفری، گشنیز، فلفل‌های تند و شیرین و مرزه‌های خوش‌طعم، تنوعی کم‌نظیر را در مزارع این منطقه به نمایش گذاشته است.

زینی‌وند با اشاره به اینکه حدود ۱۲ گونه از این سبزیجات دارای خواص دارویی منحصربه‌فردی هستند، تأکید کرد: این تنوع کشت، ارزش اقتصادی و درمانی بالایی به تولیدات کشاورزی منطقه بخشیده و می‌تواند جایگاه ویژه‌ای برای دره‌شهر در حوزه کشاورزی ارگانیک و دارویی ایجاد کند.

وی با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود تا پایان فصل برداشت در اوایل دی‌ماه بیش از ۴۵۰ تن محصول راهی بازارهای داخلی و خارج از استان شود، تصریح کرد: این شور و حال کشاورزی تنها به کمیت تولید ختم نمی‌شود بلکه چرخه اقتصادی پویایی را برای ۱۰۰ نفر از اهالی منطقه به صورت مستقیم فراهم کرده است.

مدیر جهاد کشاورزی دره‌شهر در پایان با تأکید بر اینکه کشت سبزیجات یکی از ظرفیت‌های حیاتی این شهرستان محسوب می‌شود، گفت: امیدواریم با تداوم این رویکرد و حمایت از تولیدکنندگان، شاهد گسترش سطح زیر کشت و تنوع بیشتر محصولات باشیم تا نه‌تنها سفره‌های هموطنان از عطر و طعم اصیل این محصولات بهره‌مند گردد، بلکه کشاورزی این خطه با گام‌های استوارتر به سوی توسعه‌ای پایدار و اشتغال‌زایی مستمر حرکت کند.

بدین ترتیب و با تکیه بر این توانمندی‌های بی‌نظیر، نام دره‌شهر به عنوان یکی از قطب‌های مهم و تأثیرگذار کشاورزی در غرب کشور مطرح شده که این جایگاه، حاصل سال‌ها تلاش و پشتکار کشاورزان این دیار و بهره‌مندی از نعمت‌های خدادادی میباشد که در این خطه به ودیعه نهاده شده است؛ امید می‌رود با تداوم این روند، شاهد شکوفایی هرچه بیشتر این ظرفیت‌های ارزشمند در منطقه باشیم.