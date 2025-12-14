دلایل نوسانات نرخ ارز در روزهای اخیر چیست؟

ایرج ندیمی، کارشناس مسائل اقتصادی و نماینده ادوار مجلس درباره افزایش نرخ دلار و طلا در روزهای گذشته در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ناترازی انرژی، تشدید تحریمها و تحریک انتظارات تورمی اظهار کرد: این چالشها باعث شده است که تولید در کشور با موانعی روبهرو شود و این وضعیت، تا حدی سرمایهها را به سمت فعالیتهای سوداگرانه و غیرمولد سوق دهد.
وی همچنین به مقوله مهاجرت و افزایش سفرهای فصلی در این دوره از سال اشاره کرد و گفت: این عوامل بهطور طبیعی باعث افزایش تقاضا برای دلار شده و در نتیجه قیمت ارز را در مسیر صعودی قرار داده است. اثرگذاری این نوع تقاضا در دورههای زمانی خاص اهمیت بیشتری پیدا میکند و باید در سیاستگذاریها مورد توجه قرار گیرد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اخبار مختلف بینالمللی و سیاستهایی که در سطح جهانی اتخاذ میشود نیز بدون تردید بر نرخ ارز اثرگذار است، تصریح کرد: بازار ارز ایران نسبت به تحولات خارجی حساس است و هر تصمیمگیری یا موضعگیری بینالمللی میتواند بازتاب خود را بر قیمت دلار نشان دهد.
ندیمی گفت: نرخ تورم سالانه حدود ۴۰ درصد نیز میتواند یکی از عوامل زمینهساز نگرانیهای جامعه نسبت به آینده اقتصادی باشد که این مسئله در هفتههای اخیر بر افزایش نرخ دلار تأثیر گذاشته است.
به گفته وی، کاهش احساس قدرت خرید در جامعه، میتواند منجر به هدایت بخشی از منابع به سمت بازار ارز شود و در نتیجه، تقاضا و فشار بر این بازار را افزایش دهد.
این تحلیلگر اقتصادی در بخش دیگری از سخنانش خاطرنشان کرد که در چنین شرایطی، هماهنگی دستگاههای اقتصادی کشور اهمیت ویژهای دارد و همه بخشها باید همسو و کاملاً مقید به بودجه مصوب حرکت کنند تا از ارسال سیگنالهای متناقض به بازار جلوگیری شود.
ندیمی در پایان با تأکید بر نقش کلیدی بخش خصوصی گفت: توجه به این بخش و ایجاد فرصتهای تازه برای آن در زمینه ارزآوری، توسعه صادرات و تسهیل واردات باید بیش از گذشته در کانون توجه نهادهای اقتصادی، بهویژه بانک مرکزی، قرار گیرد؛ چراکه توان و ظرفیت بخش خصوصی میتواند در شرایط کنونی یک پشتوانه مهم برای ایجاد ثبات و تقویت اقتصاد باشد.
