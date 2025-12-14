مراقبت از تئاتر شهر امر مقطعی نیست؛ حریم «باز» است نه «بسته»!

به گزارش خبرنگار مهر، نشست پرسش و پاسخ درباره حریم مجموعه تئاتر شهر صبح امروز، ۲۳ آذر در تالار مشاهیر مجموعه تئاترشهر برگزار شد.

این نشست با حضور کورش سلیمانی ریاست مجموعه تئاتر شهر، سعید جمشیدی مدیریت دفتر طرح‌های عمرانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مجتبی گیویان مسئول رسیدگی به امور حریم این مجموعه، علیرضا سعیدی مدیر روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر، سروناز امتیازی طراح حریم این مجموعه برگزار شد.

اجرای این مراسم را علیرضا سعیدی عهده‌دار بود.

به صورت شخصی با حریم درگیر بودم

کورش سلیمانی با حضور پشت تریبون، بیان کرد: یکی از موضوعاتی که به صورت شخصی با آن در ۲ سال گذشته برای رفت و آمد به مجموعه تئاترشهر برخورد داشتم، مسئله حریم بود. از ابتدای حضور من به عنوان مسئول در این مجموعه اهمیت روشن کردن این موضوع را در دستور کار قرار دادیم. ضرورت برگزاری این جلسه نیز به همین موضوع برمی‌گردد. این پروژه از خیلی وقت پیش شروع شده است و قدم‌های متفاوتی برداشته است که جا دارد از مدیران سابق تشکر و قدردانی کنم که در این اقدام سهیم بودند.

وی افزود: تئاتر شهر میراثی‌ است که به ما رسیده و بنا است به آیندگان سپرده شود. بر همین مبنا هرکس که خدمتی کند، گامی در راستای فرهنگ و هنر برداشته است. مسئله این نیست که در دوره کدام مسئول این اتفاق افتاده است، مسئله پیشرفت و مراقبت از تئاترشهر است. مسئله مراقبت از تئاتر شهر، موضوعی بسیار مهم است، چه از لحاظ مراقبت از کیفیت آثار نمایشی این مجموعه، چه بحث حفاظت فیزیکی از این مجموعه. حضور شبانه افرادی مانند کارتن‌خواب‌ها و بروز ناامنی باعث آسیب به اهمیت این مجموعه شده است و همه این موارد به ضرورت حریم اشاره دارد. با وجود حریم برگزاری رویدادهای هنری آسان‌تر است. از نمونه‌های موفق در این‌باره «موزه سینما» است که تبدیل به یک محفل فرهنگی شده است.

حریم باز و نه حریم بسته

سلیمانی درباره ویژگی‌های حریم مجموعه تئاترشهر، توضیح داد: حریم ما به معنای بستن نیست، حریم به معنای محدود کردن مواردی است که به تئاترشهر آسیب می‌زند. حریم ما حریم «باز» است و در طی روز این حریم باز خواهد بود و شب‌ها برای محافظت از این مجموعه بسته می‌شود. هدف ما در نهایت این است که مردمی که برای تماشای آثار در این مجموعه حاضر شوند، راضی باشند.

مجتبی گیویان سخنران بعدی این نشست بود.

گیویان با استفاده از اسلایدهایی که با ویدئو پروژکتور برای حضار پخش شد، توضیحاتی را درباره پیشینه تئاترشهر و حریم ارائه کرد.

وی در این حین درباره اهمیت وجود حریم به دلیل حضور این مجموعه در یک ابر گذرگاه، آسیب‌های محتمل در صورت نبود حریم، سیر قانونی طی شده برای صدور مجوز احداث حریم، تاریخ صدور مجوز که ۱۴۰۲/۶/۱۴ توسط وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی اتفاق افتاده است، توضیحاتی را ارائه کرد.

سروناز امتیازی به عنوان سخنران بعدی، بیانیه‌ طولانی خود را برای حضار خواند.

بحران بودجه و یک درس آموخته

سپس سعید جمشیدی با دعوت مجری برنامه پشت تریبون حاضر شد و بیان کرد: درمورد حریم تئاتر شهر مسائل و نکات گسترده‌ای وجود دارد، قرارداد اجرای حریم تئاتر شهر در سال ۱۴۰۲ و دولت گذشته بسته شد و از باب شروع عملیاتی این پروژه دوستان زیادی زحمت کشیدند. ما ۲۴ یا ۲۵ جلسه ظرف ۲ ماه با طراح پروژه خانم امتیازی، پیمان‌کار پروژه آقای گیویان و مدیریت وقت مجموعه تئاترشهر داشتیم. پس از تصویب با بحران بودجه روبه‌رو شدیم. به سهم خودم لازم می‌دانم از همراهی تمامی هنرمندان، اصحاب رسانه تشکر کنم. ما تاخیرهایی در این پروژه داشتیم که بخشی از آن از دست ما خارج بود اما قطعا باید زودتر به نتیجه می‌رسید. ما از این پروژه به عنوان یک درس آموخته یاد می‌کنم.

باید تئاتر شهری وجود داشته باشد و بعد حریمی

وی افزود: ما تمام قد در حال تلاش هستیم که این حریم «باز» شکل بگیرد و نظم شاکله اصلی این طرح ما است. مشکل و معضل اصلی تئاترشهر حریمش نیست، باید تئاتر شهری وجود داشته باشد که راجع به حریم آن حرف بزنیم. این مجموعه از ابتدا مشکلات سازه‌ای داشته است که نیمه‌کاره مانده است که باید در دستور کار سال بعد ما قرار بگیرد.

سپس کلیپی از شکل‌گیری حریم تئاترشهر و فرایند مستقر شدن این حریم در دورتادور مجموعه پخش شد.

مراقبت از تئاتر شهر امر مقطعی نیست؛ هویت بخشی در مترو

کورش سلیمانی پس از پخش کلیپ بیان کرد: مراقبت از تئاتر شهر امر مقطعی نیست، ما وظیفه داریم در شرایط فعلی و آینده ادامه پیدا کند. مواردی است که از دست من خارج است و از این موضوع رنج می‌کشم که این موضوعات محدود است. مدیر مترو تئاتر شهر، با ما بسیار همکاری کرد و قصد هویت بخشی در محیط مترو را داریم که مسافری که در این ایستگاه پیاده می‌شود آگاه باشد که در محدوده مجموعه تئاتر شهر وجود دارد.

ادامه برنامه با پرسش و پاسخ اصحاب رسانه با مسئولان مربوطه همراه بود.

۲-۳ سال درگیر تئاترشهر خواهیم بود؛ حریم تا جشنواره آماده می‌شود اما نه کامل!

جمشیدی در پاسخ به پرسشی درباره جزئیات هزینه‌های مالی ایجاد حریم توضیح داد: قرارداد این پروژه براساس هزینه‌های زمان تصویب، یعنی سال ۱۴۰۲، در فاز اول ۲۹ میلیارد بوده است. افزایش قیمت‌ها باعث ایجاد تغییری رقم نشده است و با همان رقم مذکور در حال پیش‌برد است. حریم تا جشنواره تئاتر فجر آماده بهره‌برداری می‌شود اما بهره‌برداری به معنای آماده شدن کل آن نیست. پس از اتمام حریم به سراغ بازسازی این مجموعه می‌رویم و حدود ۲-۳ سال درگیر تئاتر شهر خواهیم بود؛ مواردی مانند اطفای حریق، بازسازی سازه‌ای و... در دستور کار پس از حریم است.

سلیمانی پس از جمشیدی در پاسخ به پرسشی دیگر درباره همکاری میراث فرهنگی با این مجموعه، عنوان کرد: همان‌طور که آگاه هستید، اینجا ثبت میراث فرهنگی است و ما نمی‌توانیم بدون اطلاع، دست تغییرات کلی بزنیم و این تغییرات باید زیرنظر میراث فرهنگی صورت بگیرد. اما همکاری میراث فرهنگی با ما متناسب بوده است.

۴ درب برای ورود و خروج

امتیازی پس از سلیمانی در پاسخ به پرسشی در مورد محل قرارگیری درب های ورودی مجموعه، توضیح داد: ما در ضلع شمال غربی درب اصلی مجموعه را قرار دادیم که تابع طرح اصلی حریم این مجموعه در گذشته است. در ضلع غربی و شرقی هم درب ورود وجود دارد. درب جنوب شرقی نیز برای عبور مردم و ورود و خروج ماشین استفاده شود.

سال آینده اطفای حریق پیگیری می‌شود

جمشیدی در پاسخ به پرسشی دیگر در مورد رفع مسائلی مانند اطفای حریق مجموعه، توضیح داد: ما پیگیر این موارد هستیم و از حضور هر سرمایه‌گذاری و هر اسپانسری که قصد تقویت حوزه فرهنگ و هنر را دارد استقبال و حضور این افراد را تسهیل می‌کنیم. در بحث طراحی مجدد و بازتعریف متروی تئاتر شهر، رایزنی‌هایی صورت گرفته است که حتی هنرمندان، اصحاب رسانه و مخاطبان ثابت برای حضور در این مجموعه به صورت رایگان از مترو استفاده کنند. ایجاد پاتوق‌های فرهنگی و هنری نیز از موارد مورد نظر ماست و برای آن نیز به نتایج رسیده‌ایم. براساس برآورد ما در سال آینده، بحث اعلام حریق اولویت اول ماست و پس از آن بحث اطفای حریق پیگیری می‌شود.

تا ۱۴۰۴ تنها ۴ میلیارد از بودجه تخصیص داده شده بود

وی در پاسخ به پرسشی در مورد میزان تخصیص بودجه حریم، مطرح کرد: از سال ۱۴۰۲ تا سال ۱۴۰۴ از رقم ۲۹ میلیارد تومانی، ۴ میلیارد آن تخصیص داده شده بود و از سال ۱۴۰۴ آرام آرام مابقی این بودجه تخصیص شد.

در این نشست برخی از اصحاب رسانه از نازیبا بودن حریم تئاترشهر انتقاد کردند.