به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «شاه‌لیر» (روایتی آهنگین) به کارگردانی الیکا عبدالرزاقی و تهیه‌کنندگی علی اوجی پس از اجراهای خود در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر و تالار وحدت تهران، در جشنواره کارتاژ تونس روی صحنه رفت.

اجرای ایرانی «شاه‌لیر» نوامبر ۲۰۲۵ (آذر ۱۴۰۴) در تالار اپرای شهر تونس که بخشی از برنامه‌های Journées Théâtrales de Carthage (JTC)، فستیوال معتبر در تئاتر عربی و آفریقایی بود، روی صحنه رفت.

در این اجرای ایرانی و آهنگین، روایت کلاسیک تراژدی ویلیام شکسپیر با ترکیبی از آواز، حرکات فرم و طراحی صحنه مدرن ارائه شد که رسانه‌های تونسی آن را «بازخوانی شاداب و تأثیرگذار با موسیقی و رقص» توصیف کرده‌اند.

سالن اپرای تونس، میزبان این اجرا بود. احمد ‌ساعتچیان، رضا ‌یزدانی، الیکا ‌عبدالرزاقی، نرگس محمدی، میلاد رحیمی آبکنار، بورژین ‌عبدالرزاقی، سروش ‌کریمی ‌نژاد، نوشین ‌اعتماد، تورج ثمینی پور، علی ‌جدیدی، آمور ‌زرکریان، علی ‌خیام، فرشته ساری از جمله بازیگران این اثر نمایشی بودند.

همچنین دیگر عوامل این اثر نمایشی عبارتند از مترجم: حسن ‌علیشیری، رقص: گروه باله سیهام بن خوجه، طراح صحنه: امیرحسین دوانی، طراح لباس: مقدی شامیریان، طراح نور: علی کوزه‌گر، طراح گریم: بابک اسکندری، مشاور طراح حرکت: سروش کریمی نژاد، مدیر پروژه: تورج ثمینی‌پور، عکاس: کیارش مسیبی، عکاس و فیلمبردار پشت صحنه: علی جدیدی، ساخت تیزر و پوستر: علی جدیدی، تصاویر ویدئووال: فاطمه پورجعفر دوست، دستیار اول کارگردان، برنامه‌ریز: شیما ‌پروندی، دستیار کارگردان: فرشته ‌ساری، دستیار برنامه‌ریز: علی ‌خیام، گریم: ساسان شاهلو، استایل مو: امیر بیابانی، الهام فراخی، مریم صالحی، فائزه شهسواری، مهرناز قطب، فاطیما قمری، زهرا حسینی، طراحی و ساخت کلاه: مقدی شامیریان، دوخت لباس: حسین پناهی، زهرا بهرامی، مهرنوش خسروی، فائقه کردآبادی، رایزن فرهنگی: دکتر هادی آجیلی، کارگردان فنی جشنواره کارتاژ: محمد بلخیر، مسئولان هماهنگی فنی جشنواره: صبرا خریفا، نور بن‌حمید، کارگردان هنری جشنواره: پروفسور منیر آرگی، روابط بین‌الملل: لطیف مکدم، تشریفات: مالک بن‌خلیفن، مترجم: مونا بازاو، بالانویس: احسان زیورعالم، مربی رقص: سیهم بل‌خدجا.