سلاخی با تلفن تهدیدآمیز؛ پسرهایی که برای تفریح دست به کاری عجیب زدند!

به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه فیلمهای سینمایی «جیغ» از جمله فرنچایزهای اسلشر ترسناک آمریکایی است که قسمتهای مختلف آن توانسته علاقهمندان به این نوع آثار را در سراسر جهان به خود جلب کند. خالق اصلی «جیغ» کوین ویلیامسون است که نویسنده ۲ فیلم نخست و فیلم چهارم هم است. چهار فیلم اول توسط وس کریون کارگردانی شدند. فیلمهای اخیر را نیز مت بتینلی- اولپین و تایلر گیلت ساختهاند.
اولین فیلم از این مجموعه در ۲۰ دسامبر ۱۹۹۶ اکران شد و تا مدتها به پرفروشترین فیلم اسلشر جهان تبدیل شد. دومین فیلم «جیغ» نیز در ۱۲ دسامبر ۱۹۹۷ اکران شد که کمتر از یک سال از فیلم اول گذشته بود. قسمت سوم، در ۴ فوریه ۲۰۰۰ منتشر شد و در اصل فصل پایانی این مجموعه بود. ۱۱ سال بعد، این فرنچایز با قسمت چهارم با عنوان «جیغ ۴» احیا شد که در ۱۵ آوریل ۲۰۱۱ به سینماها آمد.
تا کنون نیز قسمتهای ۵، ۶ و ۷ این فرنچایز اسلشر ترسناک ساخته و اکران شده است.
ایوب آقاخانی نویسنده و کارگردان شناخته شده تئاتر که در عرصه نمایشهای رادیویی نیز فعالیت مستمری دارد، «جیغ» را بر اساس فیلمنامه کوین ویلیامسون اقتباس و برای رادیو تنظیم کرده است. وی این اثر را در قالب نمایش رادیویی «جیغ» تولید و کارگردانی کرده است.
قسمت اول این نمایش رادیویی با مدتزمان ۳۱ دقیقه و ۴۹ ثانیه تولید و پخش شده است.
بازیگران این قسمت به ترتیب اجرا عبارتند از سیما خوشچشم، ایوب آقاخانی، مجید حمزه، شهین نجفزاده، رویا فلاحی، مجتبی طباطبایی، مهدی نمینیمقدم، فریدون محرابی، مروارید کریمپور.
دیگر عوامل نمایش رادیویی «جیغ» عبارتند از افکتور: نازنین حسنپور، صدابردار: حیدر صفدری، تهیهکننده: فرشاد آذرنیا.
در قسمت اول «جیغ» تلفن زنگ میخورد و کیسی بیکر گوشی را بر میدارد، مردی پشت خط است و شروع به گپزدن میکند. زن مایل به گفتگو نیست ولی با هر بار قطع کردن تلفن، مرد بار دیگر تماس میگیرد و با حالت تهدیدآمیزی با زن صحبت میکند. مرد لحن ترسناکی دارد و هر لحظه ترس زن افزایش پیدا میکند. مرد به زن میگوید که باید حدس بزند جسد نامزدش یعنی استیو وارن پشت کدام یکی از درهای خانه است و اگر درست حدس نزند مرد وارد خانه میشود و کیسی را هم به قتل میرساند. این اتفاق رخ میدهد و کیسی و استیو به قتل میرسند.
اخبار سلاخی و قتل این ۲ در تلویزیون پوشش داده شده است. در این اخبار به قتل مادر سیدنی پرسکات نیز اشاره میشود. سیدنی این خبر را میبیند و به دلیل اینکه پدرش برای یک مأموریت کاری به ویرجینیا رفته تنها است و قصد دارد در خانه نماند. تلفن به صدا درمیآید و ... .
با هم قسمت اول نمایش رادیویی «جیغ» را بشنویم.
نظر شما