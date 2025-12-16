تخفیف ۵۰ درصدی بلیت نمایش «باد زرد ونگوک» برای دانشجویان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر، بلیت نمایش «باد زرد ونگوک» به کارگردانی علیرضا کوشک جلالی که این روزها در تالار اصلی مجموعه تئاتر شهر به صحنه رفته است، روز چهارشنبه بیست و ششم آذر برای دانشجویان تمامی رشته های تحصیلی با ۵۰ درصد تخفیف ارائه می شود.

براساس برنامه ریزی های انجام گرفته تمامی دانشجویان رشته های تحصیلی می توانند روز چهارشنبه بیست و ششم آذر «فقط با مراجعه حضوری» به گیشه مجموعه تئاتر شهر و ارائه کارت دانشجویی بلیت این نمایش را با ۵۰ درصد تخفیف خریداری کنند.

نمایش «باد زرد ونگوک» به نویسندگی و کارگردانی علیرضا کوشک جلالی، تهیه کنندگی آزیتا موگویی و بازی فرهاد آئیش، شقایق فراهانی، حمید گودرزی، المیرا دهقانی، محسن حسینی، سوگل قلاتیان، محمد معتضدی، عارفه معماریان، علیرضا مویدی، رضا یزدانی، فاطمه عطارباشی، عباس علیرضا هر روز ساعت ۱۹:۳۰ در تالار اصلی مجموعه تئاتر شهر به صحنه می رود.

این اثر نمایشی نگاهی تازه به بخش هایی از زندگی ونسان ونگوک نقاش شهیر هلندی دارد که گروه اجرایی تلاش کرده آن را در قالب نگاهی متفاوت روی صحنه تئاتر پیش روی مخاطبان قرار دهد.

مخاطبان برای تهیه غیرحضوری بلیت نمایش «باد زرد ونگوک» طی روزهای پیش رو می توانند به سامانه های «گیشه تئاتر» و «فیدیبو» مراجعه کنند.