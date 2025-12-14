به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد سبزی پیش از ظهریکشنبه در نشست هماندیشی پایانه صادراتی انار ساوه با حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی، با اشاره به جایگاه ویژه ساوه بهعنوان یکی از قطبهای مهم کشاورزی کشور اظهار کرد: این شهرستان با وجود برخورداری از ظرفیتهای گسترده و صنایع تبدیلی متنوع، همچنان با معضل خامفروشی محصولات کشاورزی مواجه است که این موضوع به زیان تولیدکنندگان و کشاورزان تمام میشود.
وی با تأکید بر ضرورت ایجاد ارزش افزوده در بخش کشاورزی افزود: توسعه صنایع غذایی و صنایع تبدیلی در منطقه میتواند نقش مؤثری در افزایش درآمد کشاورزان، کاهش ضایعات و رونق صادرات محصولات کشاورزی ایفا کند.
نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی با قدردانی از پیگیریهای انجامشده برای رفع مشکلات تأمین نهادههای کشاورزی، بیان کرد: نتایج این اقدامات در آینده نزدیک بهصورت ملموس در اختیار تولیدکنندگان و فعالان بخش کشاورزی قرار گیرد.
حجتالاسلام سبزی، راهاندازی پایانه تخصصی صادرات و واردات محصولات کشاورزی ساوه را مطالبه اصلی و محوری این شهرستان عنوان کرد و گفت: این پروژه ۲۰ هکتاری با وجود اخذ مجوزهای لازم و انجام عملیات کلنگزنی، به دلیل مشخص نبودن متولی و سازوکار اجرایی، متوقف مانده است.
وی خواستار مداخله و حمایت جدی وزارت جهاد کشاورزی برای رفع این موانع و تسریع در فعالسازی این پایانه شد و افزود: راهاندازی این مجموعه میتواند خدمات یکپارچهای از جمله بانکداری، گمرک، سورتینگ، بستهبندی و پرتودهی محصولات کشاورزی را در یک محل متمرکز ارائه دهد و نقش مهمی در توسعه صادرات، کاهش خامفروشی و حمایت از تولیدکنندگان ایفا کند.
نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس همچنین از اجرای طرح روستابازار بهعنوان اقدامی مؤثر در ایجاد فضایی امن، پایدار و مستقیم برای عرضه محصولات کشاورزان محلی قدردانی کرد و آن را گامی مثبت در ساماندهی بازار و حذف واسطهها دانست.
وی با اشاره به پیگیریهای صورتگرفته برای حل مشکل نهادههای کشاورزی، گفت: این اقدامات هرچه سریعتر به نتیجه عملی برسد و زمینه تقویت تولید و صادرات محصولات کشاورزی شهرستان ساوه فراهم شود.
