۵۸ هزار لیتر سوخت قاچاق در خوزستان کشف شد

اهواز - فرمانده مرزبانی خوزستان از کشف ۵۸ هزار لیتر سوخت قاچاق در این استان خبر داد.

سردار حجت سفیدپوست در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در استمرار اقدامات مقتدرانه و هدفمند مرزبانی در صیانت از مرزها و حفاظت از سرمایه‌های ملی و در راستای مبارزه با انواع قاچاق، مرزبانان پایگاه دریابانی ماهشهر و آبادان طی کمتر از ۲۰ روز گذشته با اتکا به اشراف اطلاعاتی دقیق، رصد شبانه‌روزی و اجرای ۶ عملیات منسجم، موفق به شناسایی ۶ فروند شناور حامل سوخت قاچاق شدند.

او در ادامه با اشاره به کشف ۵۸ هزار و ۲۸ لیتر سوخت قاچاق از شناورهای توقیف شده است، افزود: این کشفیات در جریان اجرای طرح‌های ویژه مقابله با قاچاق سوخت، پایش مستمر نوار مرزی و برخورد قاطع با عناصر سودجو صورت گرفته و ضربه‌ای مؤثر و بازدارنده به باندها و شبکه‌های سازمان‌یافته قاچاق وارد کرد.

فرمانده مرزبانی استان خوزستان با اشاره به اینکه این اقدام نقش مهمی در حفظ امنیت اقتصادی و جلوگیری از تضییع منابع ملی ایفا کرد، یادآور شد: در این مأموریت‌ها ۲۱ متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی به همراه سوخت‌های مکشوفه تحویل مراجع قانونی شدند.

سردار سفیدپوست در پایان با تأکید بر عزم راسخ مرزبانان خوزستان در مقابله بی‌امان با قاچاق بیان کرد: مرزبانی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های اطلاعاتی، عملیاتی و هوشمند، اجازه نخواهد داد قاچاقچیان و اخلال‌گران اقتصادی، امنیت و منافع ملی کشور را هدف قرار دهند و برخورد با این پدیده شوم با قدرت و بدون ملاحظه ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، ارزش ریالی محموله‌های سوخت کشف شده بالغ بر ۴۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

