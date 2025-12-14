تأکید استاندار سمنان بر حمایت قاطع از بانوان شاغل در چهارچوب قانون

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند ظهر یکشنبه در نشست با بانوان شاغل در استانداری، فرمانداری‌ها و بخشداری‌های شهرستان‌های استان سمنان در محل استانداری، اظهار داشت: بانوان شاغل سرمایه ارزشمند نظام اداری و اجتماعی کشور هستند.

وی ضمن تقدیر از توانمندی بانوان شاغل استان سمنان، ادامه داد: حمایت از زنان شاغل در واقع حمایت از نهاد خانواده، سرمایه اجتماعی و آینده کشور را در پی خواهد داشت.

استاندار سمنان قول پیگیری تحقق مطالبات زنان شاغل را طبق ضوابط قانونی داد و اظهار داشت: مطالباتی نظیر ساعت کاری شناور، استفاده بهتر از امکانات ورزشی، تقویت رفاهیات، ارتقای جایگاه بانوان در پست‌های مدیریتی و ایجاد توازن امکانات اداری در اولویت رسیدگی است.

کولیوند از بانوان شاغل خواست در جهاد تبیین ایفای نقش کنند و ادامه داد: زنان می‌بایست در بازنمایی صحیح دستاوردهای کشور مؤثر تر وارد صحنه شوند.

وی به موضوع ناترازی انرژی و کمبود منابع آبی اشاره کرد و گفت: زنان می‌توانند با فرهنگ سازی در درون خانواده به اصلاح الگوی مصرف و عبور از چالش‌های اقتصادی کشور کمک کنند.