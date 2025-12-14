  1. استانها
۲۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۵۰

تأکید استاندار سمنان بر حمایت قاطع از بانوان شاغل در چهارچوب قانون

سمنان- استاندار سمنان با تأکید بر لزوم حمایت همه‌جانبه از زنان شاغل در دستگاه‌های اجرایی استان، گفت: مطالبات بانوان شاغل در استان در چارچوب ضوابط قانونی به‌صورت جدی پیگیری خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند ظهر یکشنبه در نشست با بانوان شاغل در استانداری، فرمانداری‌ها و بخشداری‌های شهرستان‌های استان سمنان در محل استانداری، اظهار داشت: بانوان شاغل سرمایه ارزشمند نظام اداری و اجتماعی کشور هستند.

وی ضمن تقدیر از توانمندی بانوان شاغل استان سمنان، ادامه داد: حمایت از زنان شاغل در واقع حمایت از نهاد خانواده، سرمایه اجتماعی و آینده کشور را در پی خواهد داشت.

استاندار سمنان قول پیگیری تحقق مطالبات زنان شاغل را طبق ضوابط قانونی داد و اظهار داشت: مطالباتی نظیر ساعت کاری شناور، استفاده بهتر از امکانات ورزشی، تقویت رفاهیات، ارتقای جایگاه بانوان در پست‌های مدیریتی و ایجاد توازن امکانات اداری در اولویت رسیدگی است.

کولیوند از بانوان شاغل خواست در جهاد تبیین ایفای نقش کنند و ادامه داد: زنان می‌بایست در بازنمایی صحیح دستاوردهای کشور مؤثر تر وارد صحنه شوند.

وی به موضوع ناترازی انرژی و کمبود منابع آبی اشاره کرد و گفت: زنان می‌توانند با فرهنگ سازی در درون خانواده به اصلاح الگوی مصرف و عبور از چالش‌های اقتصادی کشور کمک کنند.

