به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح سهشنبه به همراه معاون عمرانی فرمانداری، شهردار خورموج و رئیس اداره منابع آب شهرستان، از برخی نقاط حساس و مستعد آبگرفتگی شهر خورموج بازدید بهعمل آوردند و آخرین وضعیت آمادگی شهری در آستانه بارندگیهای پیشرو را مورد بررسی قرار دادند.
وی با تأکید بر اهمیت پیشگیری و آمادگی قبل از وقوع بارندگی اظهار داشت: با توجه به پیشبینیهای هواشناسی و احتمال بارشهای مؤثر، ضروری است تمامی دستگاههای خدماترسان، شهرداری و نهادهای مرتبط با مدیریت بحران، با آمادگی کامل و هماهنگی لازم وارد عمل شوند تا از بروز مشکلات احتمالی برای شهروندان جلوگیری شود.
وی با اشاره به نقش محوری شهرداری در مدیریت شرایط بارندگی افزود: لازم است شهرداری خورموج با بهکارگیری تمامی امکانات، تجهیزات و نیروهای انسانی خود، نسبت به لایروبی کانالها، پاکسازی معابر، آمادهسازی ماشینآلات و استقرار نیروهای عملیاتی اقدام کند تا در صورت وقوع بارندگی، خدماترسانی بدون وقفه انجام شود.
مقاتلی همچنین بر آمادگی دستگاهها تأکید کرد و گفت: هماهنگی بین دستگاهها و حضور میدانی مدیران در زمان بحران، نقش مهمی در کاهش خسارات و افزایش رضایت عمومی خواهد داشت.
در این بازدید، شهردار خورموج نیز گزارشی از اقدامات انجامشده برای آمادگی در برابر بارندگیهای پیشرو ارائه داد و از برنامهریزی برای آمادهباش کامل نیروها و تجهیزات شهرداری خبر داد.
این بازدید با هدف ارتقای سطح آمادگی، شناسایی نقاط آسیبپذیر و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه به منظور مدیریت بهتر بارندگیهای پیشرو در شهر خورموج انجام شد.
