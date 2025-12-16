  1. استانها
تأکید فرماندار دشتی بر آمادگی دستگاه‌های خدمات‌رسان در آستانه بارندگی

بوشهر- فرماندار دشتی ضمن بررسی وضعیت معابر و زیرساخت‌های شهری، بر ضرورت آمادگی کامل همه دستگاه‌های خدمات‌رسان برای مواجهه با بارندگی‌های پیش‌رو تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح سه‌شنبه به همراه معاون عمرانی فرمانداری، شهردار خورموج و رئیس اداره منابع آب شهرستان، از برخی نقاط حساس و مستعد آب‌گرفتگی شهر خورموج بازدید به‌عمل آوردند و آخرین وضعیت آمادگی شهری در آستانه بارندگی‌های پیش‌رو را مورد بررسی قرار دادند.

وی با تأکید بر اهمیت پیشگیری و آمادگی قبل از وقوع بارندگی اظهار داشت: با توجه به پیش‌بینی‌های هواشناسی و احتمال بارش‌های مؤثر، ضروری است تمامی دستگاه‌های خدمات‌رسان، شهرداری و نهادهای مرتبط با مدیریت بحران، با آمادگی کامل و هماهنگی لازم وارد عمل شوند تا از بروز مشکلات احتمالی برای شهروندان جلوگیری شود.

وی با اشاره به نقش محوری شهرداری در مدیریت شرایط بارندگی افزود: لازم است شهرداری خورموج با به‌کارگیری تمامی امکانات، تجهیزات و نیروهای انسانی خود، نسبت به لایروبی کانال‌ها، پاک‌سازی معابر، آماده‌سازی ماشین‌آلات و استقرار نیروهای عملیاتی اقدام کند تا در صورت وقوع بارندگی، خدمات‌رسانی بدون وقفه انجام شود.

مقاتلی همچنین بر آمادگی دستگاه‌ها تأکید کرد و گفت: هماهنگی بین دستگاه‌ها و حضور میدانی مدیران در زمان بحران، نقش مهمی در کاهش خسارات و افزایش رضایت عمومی خواهد داشت.

در این بازدید، شهردار خورموج نیز گزارشی از اقدامات انجام‌شده برای آمادگی در برابر بارندگی‌های پیش‌رو ارائه داد و از برنامه‌ریزی برای آماده‌باش کامل نیروها و تجهیزات شهرداری خبر داد.

این بازدید با هدف ارتقای سطح آمادگی، شناسایی نقاط آسیب‌پذیر و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه به منظور مدیریت بهتر بارندگی‌های پیش‌رو در شهر خورموج انجام شد.

