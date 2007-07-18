امنیت شغلی بانوان کارمند کافی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا شرف الدین عصر چهارشنبه در کارگروه بانوان و خانواده استان در محل استانداری افزود: بانوان کارمند در مشاغل خود با مشکلاتی چون مرخصی های استعلاجی، زایمان و تلاش برای احقاق حقوق خود و بیان انتقاد مواجه اند.

وی خاطر نشان کرد: نمایندگان زنان در تصمیم سازی های مدیریتی استان حضور کمرنگی دارند و در ادارات باید نگرش غلط و باورهای ناصحیح نسبت به بانوان به عنوان جنس ضعیف و ناکارآمد باید از بین برود.

مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری با اشاره به عدم اختصاص اعتبار 25 درصدی سال گذشته ویژه ارتقاء فرهنگی اجتماعی بانوان تصریح کرد: عدم برابری در استفاده از امکانات رفاهی و ورزشی با مردان،عدم برابری در استفاده از خانه های سازمانی و امکانات اداری، عدم وجود مهد کودک در محیط کار، تغییر ساعت کار بانوان در ادارات، عدم اجرای طرح تفکیک در بیمارستان ها و عدم تقدیر شایسته از کارکنان زن در هفته زن از عمده مشکلات زنان شاغل است.