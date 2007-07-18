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۲۷ تیر ۱۳۸۶، ۱۷:۴۷

امنیت شغلی بانوان کارمند کافی نیست

ساری - خبرگزاری مهر : مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری مازندران، عدم برخورداری از امنیت شغلی در استان را از عمده مشکلات بانوان شاغل مازندران بیان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا شرف الدین عصر چهارشنبه در کارگروه بانوان و خانواده استان در محل استانداری افزود: بانوان کارمند در مشاغل خود با مشکلاتی چون مرخصی های استعلاجی، زایمان و تلاش برای احقاق حقوق خود و بیان انتقاد مواجه اند.

وی خاطر نشان کرد: نمایندگان زنان در تصمیم سازی های مدیریتی استان حضور کمرنگی دارند و در ادارات باید نگرش غلط و باورهای ناصحیح نسبت به بانوان به عنوان جنس ضعیف و ناکارآمد باید از بین برود.

مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری با اشاره به عدم اختصاص اعتبار 25 درصدی سال گذشته ویژه ارتقاء فرهنگی اجتماعی بانوان تصریح کرد: عدم برابری در استفاده از امکانات رفاهی و ورزشی با مردان،عدم برابری در استفاده از خانه های سازمانی و امکانات اداری، عدم وجود مهد کودک در محیط کار، تغییر ساعت کار بانوان در ادارات، عدم اجرای طرح تفکیک در بیمارستان ها و عدم تقدیر شایسته از کارکنان زن در هفته زن از عمده مشکلات زنان شاغل است.

کد مطلب 520073

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