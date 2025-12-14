نادرخانی: شهروندان زنجانی مراقب یخ زدگی کنتورهای آب باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمد نادرخانی اظهار کرد: عایق بندی کنتور و لوله های آب منازل در پیشگیری از یخ زدگی موثر بوده و تا حدّ بسیاری از وقوع خسارت به تاسیسات آب منازل در فصل سرما جلوگیری می کند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان با اشاره به آغاز فصل سرما و کاهش محسوس دمای هوا از مردم خواست از کنتورهای آب و انشعاب منازل در برابر یخ زدگی و احتمال ترکیدگی مراقبت کرده و اقدامات پیشگیرانه را در این زمینه انجام دهند.

نادرخانی افزود: برای انجام عایق بندی بر روی تاسیسات آب توصیه می شود مشترکین با قرار دادن پشم شیشه، گونی های کنفی، پوشال در محفظه کنتور و عایق کردن لوله های سطحی از یخ زدگی انشعاب و کنتور آب جلوگیری کنند.

مدیرعامل شرکت آبفا استان زنجان بیان کرد: مشترکین آب در صورت وقوع یخ زدگی کنتور، از حرارت دادن مستقیم و یا ریختن آب جوش روی کنتور و یا لوله های آب داخل منازل و یا روشن کردن آتش در مجاورت شیر و لوله های آب بطور جد خودداری کنند.

نادرخانی با تاکید بر پرهیز مشترکین از باز گذاشتن شیر آب برای پیشگیری از یخ زدگی گفت: این اقدام مترادف با ترکیدگی کنتورهای آب حجم بسیار زیادی از نعمت الهی آب را هدر می دهد.

این مسئول در پایان یادآور شد: مرکز ارتباط با مشتریان شرکت آبفا استان زنجان با شماره ۱۲۲ آماده دریافت گزارشات حوادث آب و فاضلاب و پاسخگویی به مشترکین تمامی شهرها و روستاهای استان زنجان است.