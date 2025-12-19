حسین سیمایی صراف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با تکلیف دولت در برنامه پنج ساله هفتم جهت افزایش تعداد دانشجویان خارجی در حال تحصیل در کشورمان، اظهار کرد: طبق قانون برنامه هفتم و تا پایان آن مکلف هستیم ۳۲۰ هزار دانشجوی خارجی در داخل کشور داشته باشیم که در دانشگاههای ایران، تحصیل میکنند.
وی افزود: در حال حاضر مجموعاً حدود ۸۰ هزار دانشجوی خارجی داریم و برنامه ریزی فوق العادهای برای جذب دانشجویان خارجی انجام شده است، لیکن مشکلی که وجود دارد این است که فرآیندهایی که در کشور وجود دارد که باید ورود دانشجوی خارجی را تأیید کند، متأسفانه یک مقدار طولانی است و داوطلبین علاقمند به تحصیل در کشورمان را منصرف میکند. عموماً فرآیندهای تأیید صلاحیتهای آنان که بیشتر امنیتی و خارج از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صورت میگیرد، زمان بر است، بنابراین اصلاً از ابتدا آنان تصمیمی برای تحصیل در ایران نمیگیرند.
لزوم ایجاد بسترهای رفاهی مناسب برای افزایش جاذبههای تحصیل خارجیها در ایران
سیمایی صراف برای جذب و افزایش تعداد دانشجویان خارجی در کشورمان تاکید کرد: باید از نظر رفاهی بسترهای خوبی برای دانشجویان خارجی فراهم کنیم تا درنتیجه جاذبههای تحصیل در ایران را برای خارجیها افزایش دهد.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در رابطه با میزان دستیابی به اهداف کمی برنامه پنج ساله در جذب دانشجویان خارجی در کشورمان عنوان کرد: این عدد جذب ۳۲۰ هزار دانشجوی خارجی خیلی آرزویی و آرمانی است. بنده نمیدانم با چه منطقی و در جهت افزایش تعداد دانشجویان خارجی فعلی، عدد ۳۲۰ هزار دانشجو را تعیین کرده و در نظر گرفتند.
وی ادامه داد: این در شرایطی است که در سالهای گذشته تکالیفی داشتیم که بر اساس آن سالانه و در نهایت ۱۰ یا ۲۰ درصد به آمار اضافه میکردند، اما اکنون به یک باره در قانون برنامه آمدهاند و هدفگذاری حدود چند برابری کردند، لذا این مقداری کار را مشکل میکند که اتفاقاًً پیشنهاد اصلاح این عدد را دادهایم.
